Les masques sont tombés avec les Investitures pour les Législatives, surtout du côté de la majorité politique sortante. Macky Sall s’est arrogé le droit d’investir qui il veut, comme on le fait dans un régime autoritariste imparfait. Ceux qui ont été aux premières loges du combat pour l’élargissement des bases de l’APR, en s’investissant de façon intrépide, à leurs risques et périls, ont tous été zappés par le Bonaparte de la République. En langage ordinaire, ils ont simplement été trahis.

Les bénis oui-oui de Benno Bokk Yakaar, pour peu qu’ils aient un sens de l’honneur et de convictions, devraient en tirer les conséquences. Ils ne sont d’aucune importance majeure pour le Macky qui a réussi à taveler et à souiller leurs différents partis en les intégrant dans un régime déprécié de sorte que toute la crédibilité dont ils jouissaient est souillée. L’Opposition ne surprend point ! Elle est un océan de requins et de vautours.

Tous ses leaders sont des zébus qui ne peuvent pas paisiblement partager le même abreuvoir. Le recours à Me Wade est une alternative. Il ne vient qu’assener le coup fatal contre l’inintelligence politique et revancharde de Macky. D’ailleurs, en s’érigeant en Démiurge de l’APR et de Benno Bokk Yakaar, ce dernier a creusé la tombe de sa majorité dans la Capitale sénégalaise.

Diouf Sarr : un travail saboté et piétiné

En zappant Abdoulaye Diouf Sarr dans la Capitale, Macky Sall se rendra bien compte que son jeu est désinvolte, arbitraire et inintelligent. Tout le travail de base qui a été mené par le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yoff vient d’être annihilé. C’est une tragédie pour Macky Sall de se montrer si cavalier en oubliant que le Sénégal ne vote ni parti, ni coalition, ni Mouvement, mais homme ou femme. Cette Maimouna Ndoye Seck, comme cet Amadou Ba, font partager entre le rire et la rage.

L’appartenance à une confrérie ou à une communauté ethnique ne constituent point l’ersatz d’une légitimité. Amadou Ba n’a encore nulle part prouver sa capacité politique de triomphe électoral dans des Parcelles assainies où il est décrié malgré ses performances imparfaites. Diouf Sarr, contrairement à ces deux, a investi l’arène de Dakar, via Yoff, sans y laisser des plumes.

Mais aujourd’hui, la Commune de Yoff est dans une atmosphère de deuil. Le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, situé à Dieuppeul, dégage l’éther d’une affliction. Diouf Sarr n’est pas investi Tête de Liste à Dakar ! La déception des milliers de militants est incommensurable.

Pourtant, à Dakar, l’écrasante majorité des militants et Responsables politiques de l’APR et de Benno l’avait choisi et investi. Mais Macky vient de cracher sur ce choix sans aucune forme de procès. Or, politiquement et administrativement même, que n’a fait Diouf Sarr à Dakar en affrontant Khalifa jusqu’à conquérir la confiance de la majorité des militants de l’APR ? En faisant ce qu’il a voulu, Macky a fait preuve d’une désinvolture propre à tout Elu qui, gonflé, grossi et boursoufflé par le Pouvoir, se croit diastole et systole de tous ceux qui relèvent de son obédience politique.

Aminata Touré : un engagement et une fidélité trahis.

Aminata Touré aurait pu prendre les voies de Niasse, de Idrissa Seck, de Loum, de Soumaré, de Abdoul Mbaye, de Mame Madior Boye, entre autres. Toutes ces personnalités politiques ont eu à tourner le dos au Président de la République ou à se dresser contre lui quand elles ont été effacées de la Primature. Mais elle est restée la seule dans l’histoire à ancrer sa fidélité et sa loyauté à Macky Sall. Mais il appert bien que ce dernier a parfois en lui une certaine ingratitude envers ses compagnons.

Macky a manœuvré pour ne pas investir Aminata Touré, la pionnière de l’APR qui fut à la guerre et sut être partout. Macky a fomenté un coup bas contre l’ancienne Première ministre dont la loyauté est le chœur des louanges saluées à tue-tête partout au Sénégal. Macky a trahi celle qui a accepté de subir tous les coups et les forfaitures pour le triomphe de sa ligne politique. Macky s’est montré ingrat contre son ancienne Directrice de Campagne, celle qui est restée plus que jamais fidèle à lui après avoir même été résiliée de la Primature. Macky a foulé aux pieds la demande sociale et la revendication politique nationale de milliers de Sénégalais qui ont voulu voir Aminata Touré investie pour accéder au Perchoir de l’Assemblée nationale et remettre cette Institution parlementaire en pagaille sur une bonne orbite. Que veut-il donc ?

Le Premier ministre attendu ailleurs

Qui gagne Dakar remporte une palme. Qui perd Dakar se dépossède d’une force politique. Il ne faut donc pas tromper Boune Abdallah Dionne. Son défi est artificiel et immense. Tête de liste nationale, il lui faut un résultat supérieur à celui des dernières Législatives. Mais ce n’est point un bilan gouvernemental qu’il faut défendre pour gagner des Législatives. C’est un bilan parlementaire qu’il faut défendre et ce n’est pas à lui, Dionne, de le défendre car cette Législature est indéfendable étant désastreuse !

Le Piroguier

rewmi.com