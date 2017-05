“Circulez, il n’y a rien à voir !”, semble dire la Conférence des leaders de “Benno Bokk Yakaar”, après que son Président a décidé de suspendre les Assemblées générales d’investitures sur les listes électorales.

En effet, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com, elle donne carte blanche à Macky Sall à procéder aux arbitrages nécessaires afin d’aboutir à la confection de listes capables de faire gagner largement la Coalition.

Aussi, s’incline-t-elle devant toutes les initiatives prises par son chef. Pendant que “Mankoo Taxawu Senegaal”, l’opposition significative est en proie à des tiraillements internes pour la désignation de sa tête de liste nationale. Voici, d’ailleurs, l’intégralité du communiqué de la Mouvance présidentielle :

COMMUNIQUE

Réunie, le 26 mai 2017, autour du Président de la coalition, la Conférence des leaders de BBY a examiné la question des investitures pour les élections législatives du 30 juillet 2017.

Après un échange fructueux, la Conférence, félicite le Président de BBY pour la lucidité et la sagesse dont il a fait montre en suspendant les Assemblées générales d’investiture pour ramener le calme et la sérénité dans les rangs, engage le Président de la coalition à poursuivre les consultations déjà entamées et à parachever le processus des investitures, en procédant aux arbitrages nécessaires afin d’aboutir à la confection de listes capables de faire gagner largement la coalition, encourage le Président à prendre toutes les dispositions utiles à-mêmes de renforcer la dynamique unitaire de la coalition qui lui a valu jusqu’ici de grandes satisfactions aux différentes élections précédentes et qui seule permettra à BBY de remporter haut la main les législatives à venir, considère, sans aucun doute, au regard du bilan élogieux du Président de la République et de son gouvernement, dans tous les domaines, politique, économique et social, visible et palpable pour tout citoyen et observateur objectif, en campagne comme en ville, que la victoire sera assurée, au soir du 30 juillet 2017, en conséquence, la Conférence des leaders lance un appel solennel aux militantes et militants de BBY, à faire preuve de solidarité et d’engagement pour, en rangs serrés, et dans un même élan, se mobiliser pour la conquête d’une majorité parlementaire dans la prochaine Assemblée nationale.

Fait à Dakar, le 26 mai 2017

La Conférence des leaders de BBY