L’outil le plus élémentaire d expression démocratique étant le vote , celui ci ne peut se faire sans carte d’électeur . Nous nous accordons tous que le ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo sur ordre du tyran Macky Sall applique avec ces services la rétention volontaire de nos cartes d’électeurs, sans lesquelles l’expression démocratique devient impossible. Le régime de Macky tyran Sall qui traîne des casseroles a en plus finir , fera l’impossible a travers Benno book yaakaar pour garder la majorité a l’Assemblée et empêcher les naissances de commissions d’enquêtes parlementaires indépendantes sur les nébuleuses suivantes: ressources naturelles , le foncier , marchés de gré a gré… . Cet appel lancé par un leader de l’opposition a manifester pour l’obtention des cartes biométriques doit être vu par tous comme le seul rayon d’espoir pour obtenir nos cartes -d’électeurs. Malheureusement certains analystes et politiciens prématurés n ont pas compris le sens et la quintessence de cet appel. Car vouloir participer a ces élections alors que la majorité des inscrits sur les listes électorales n a pas retiré sa carte d’électeur c est cautionner tout bonnement une mascarade électorale qui sera sans aucun doute au profit de Benno bok yakaar. Aujourd hui le verbe qui doit unir tous les sénégalais a moins de dix jours des élections c’est se BATTRE. Nous avons lâchement observé Karim Wade se faire emprisonner. Nous avons lâchement observé Ousmane Sonko se faire radier de la fonction publique. Nous avons lâchement observé Khalifa Sall se faire injustement emprisonner Allons nous lâchement aussi observer Macky Sall nous empêcher d’obtenir nos cartes d’électeurs sans rien faire? Pécher par le silence alors qu ils devraient protester transformera surement les hommes en LACHES #DIOGUE_JOTNA

Cheikh Sadibou Diop Citoyen senegalais Esprit Libre