Je crois à la transparence en démocratie. Même si Abdoulaye Wade a commis de graves fautes de gestion, quand il était au pouvoir, et s’est rendu coupable de mettre son fils en avant, c’est pour sa liste, que, lucide, et pour faire un vote utile, je voterai.

Cest lui qui peut changer la dynampique du pays et à permettre que les cartes soient rebattues.

Je vote Wade.

J’appelle a voter pour sa liste.

Cest par lui que passe la relance de la democratie et du Sénégal.

Soyons très pragmatiques, lucides…

wasssalam

Adama Gaye