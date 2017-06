Après l’ancien ministre français de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, c’est au tour de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, de visiter, hier, la « Maison du Train express régional », un mois après l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Selon lui, « ce projet considérable fera de Dakar une grande capitale africaine ».

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian, a visité, hier, la « Maison du Train express régional », en présence du Secrétaire d’État sénégalais, chargé du réseau ferroviaire national, Abdou Ndéné Sall, et du directeur général de l’Apix, Mountaga Sy. Sur place, il a eu droit à des explications détaillées sur le Ter qui reliera Dakar à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass ainsi que ses composantes. Après la visite, M. Le Drian et sa délégation se sont entretenus avec les entreprises françaises titulaires du marché (Ter). A la fin de la visite, le ministre français se dit « impressionné » par le projet qui est, selon lui, « considérable pour le Sénégal ». « Je savais que ce projet existait, mais je n’en avais pas mesuré l’ampleur », a-t-il déclaré. M. Le Drian n’a pas caché son sentiment de fierté de voir des entreprises françaises gagner ce marché et de constater « l’extrême synergie entre les équipes (Sénégal et France) pour être dans les temps et aboutir au 14 janvier 2019 à l’ouverture de cette ligne qui sera exploitée en partenariat avec la Société nationale des chemins de fer français (Sncf) ». Ce projet montre, à son avis, que « le Sénégal et la France, ça gagne ». « Le Ter est un projet structurant et très important pour le Sénégal ; et fera de Dakar une grande capitale africaine », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, a assuré du démarrage effectif du Ter. « Les travaux sont sous contrôle », a-t-il indiqué, tout en soulignant que les trois plateformes qui sous-tendent le démarrage du projet sont quasiment terminées : la plateforme d’études, le terrassement et la base des travaux. La plateforme d’études recevra, à l’en croire, à partir du 20 juillet, 200 ingénieurs sénégalais et français qui vont finaliser les études détaillées du projet. S’agissant des travaux de terrassement, Mountaga Sy a souligné qu’ils ont été quasiment terminés sur les zones à faible densité de populations sur une longueur de 12 km, soit 33 % du tracé. Alors que la base des travaux sur 13 ha recevra, à partir de septembre prochain, les plateformes physiques ferroviaires. « Les titulaires du marché vont travailler sur une même plateforme pour mutualiser leurs efforts, optimiser les schémas techniques de mise en œuvre et livrer le projet à temps », a-t-il assuré.

Pour le directeur général de l’Apix, cette visite du ministre français revêt un « caractère particulier » et dénote une revue d’étape sur l’état d’avancement du projet parce que, dit-il, majoritairement la technologie française est titulaire du marché, mais aussi l’appui et l’accompagnement financiers français pour réaliser le projet Ter. « Cette visite, a-t-il ajouté, motive et encourage le projet à avancer dans des délais très serrés et pour être livré à date échue ». S’agissant des financements, M. Sy précise qu’ils ont été bouclés et que les entreprises titulaires ont reçu leurs avances de démarrage. « Toutes les suspensions sont levées. Le temps zéro est acté par l’ensemble des titulaires du marché », a-t-il dit.

Souleymane Diam SY

lesoleil.sn