Blessé depuis une certain temps, Sadio Mané semble manquer à son entraîneur. Jürgen Klopp ne cache pas sa désolation, plus précisément quand il s’agit de la nomination pour le titre de meilleur joueur de la Première League. La liste des six (6) nominés pour le titre de l’année 2017 de la Premier League a été publiée. Sadio Mané n’en fait pas partie, aucun joueur de Liverpool d’ailleurs. Le coach se dit surpris.

« Il n’y est pas. C’e n’est pas une équipe. Ce sont tous des joueurs. Et si la liste est limitée à six, que puis-je dire d’autre?« , se demande l’entraîneur. Visiblement affecté par le fait que son protégé ne figure pas sur la liste, Jürgen Klopp de poursuivre: « Nous avons quelques joueurs qui auraient pu être nominés, mais on n’y figure pas, nous devons travailler plus dur pour ne pas être négligés à l’avenir. Ce n’est pas une grosse affaire, mais oui un peu surpris« , confie-t-il.

N’golo Kanté et Eden Hazard (Chealsea), Zlatan Ibrahimovic (Manchester), Alexis Sanchez (Everton) et Romeu Lukaku (Everton) sont les six joueurs nominés sur le « Short List » du Professionnal Footballers’ Association Players of the year (Pfa).

senego.com