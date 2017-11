Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Pour avoir noté beaucoup de manquements dans la gestion de Mariama Sarr, le mouvement solution par la sagesse (M2S), dirigé par le petit fils de Baye Niass, Cheikh Baye Mbaye Niass, vient de lancer une pétition communale en vue de l’installation immédiate d’une délégation spéciale à la mairie de Kaolack.

Selon le coordinateur de cette structure, la gestion de la municipalité de Kaolack est confiée à une équipe “limitée” et incapable de mener à bon port l’avenir de la ville de “Mbossé”. ” Nous avons noté une gestion opaque et nébuleuse à la mairie de Kaolack. À cela s’ajoutent les lenteurs administratives, un absentéisme notoire de la part de la mairesse appelée à gérer d’autres dossiers au niveau de son ministère au détriment des Kaolackois qui peinent à bénéficier convenablement des services dans l’institution municipale”, a-t-il pesté.

Les membres du mouvement ‘solution par la sagesse’ sont ainsi en train de sillonner les différents quartiers de Kaolack pour que les populations puissent adhérer massivement à leur cause.

Avec Dakaractu