XALIMANEWS-La Banque de Dakar (BDK) a désormais une sœur en Côte d’Ivoire. Il s’agit de la Banque d’Abidjan (BDA). Elle est née d’un partenariat entre le groupe BDK, qui détient 80% des actions, et La Poste de Côte d’Ivoire, qui tient 20% des parts.

D’après le journal Libération, qui rapporte l’information dans son édition de ce mardi, la BDA est une filiale de la Société ivoirienne des finances holding. Celle-ci, précise la même source, a été créée par le groupe BDK et La Poste de Côte d’Ivoire. Son capital est de 25 milliards de francs Cfa. Elle est dirigée par l’ancien directeur général adjoint de la BDK.

Le groupe BDK a été fondé au Sénégal pour porter des projets financiers dans l’espace Uemoa, rappelle Libération. Il est le propriétaire de l’institution de microfinance Crédit Kash en Guinée. Il envisage de se déployer au Mali, au Bénin, au Bénin, au Togo et au Burkina, notamment.

Mediafrik