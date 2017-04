Tweet on Twitter

Un soldat de l’armée allemande stationné en France, se faisant passer pour un réfugié syrien, a été arrêté par la police qui le soupçonne d’avoir projeté un attentat visant peut-être des étrangers.

L’histoire servira peut-être de scénario à un film. Un beau jour de 2015, un lieutenant de l’armée allemande au physique des plus européen se transforme en vendeur de légumes de Damas réfugié en Allemagne. L’homme ne parle pas un mot d’arabe.

Les autorités, peut-être débordées à l’époque en raison de l’afflux de nombreux migrants, ne se montrent pas méfiantes et accordent à l’homme un statut de réfugié, une place dans un foyer et 400 euros par mois. Mais le faux Syrien mène une double vie et continue parallèlement de se rendre à sa caserne sur une base militaire franco-allemande près de Strasbourg.

L’homme est repéré en février à l’aéroport de Vienne où il vient récupérer une arme qu’il y avait dissimulée. Curieux, les empreintes transmises aux services allemands correspondent à celles d’un réfugié syrien.

L’individu interpellé jeudi avec un complice est soupçonné par la police d’avoir projeté un attentat. La surveillance dont il a fait l’objet a mis à jour ses positions xénophobes. Voulait-il attaquer des étrangers? Ou bien commettre un attentat pour faire porter le chapeau aux réfugiés ? On l’ignore encore.