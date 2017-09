L’athlète kenyane Recho Kosgei, âgée de 32 ans, a subi une longue détresse, dimanche, dans le final du marathon de Varsovie, en Pologne.

Alors que la victoire lui semblait promise, au vu de son avance sur sa première poursuivante, Kosgei s’est effondrée à 800 mètres de la ligne d’arrivée, sans pouvoir repartir. La Kenyane a finalement été prise en charge médicalement, après de longues minutes. Sa défaillance a profité à l’Ethiopienne Bekelu Beji.

This beyond acceptable Although it’s illegal for race official to help a runner I think there comes a time when logic takes over @iaaforg https://t.co/h6J0NEk7eF

— Hon wesley korir (@weskorir) September 25, 2017