Suite à la publication d’une déclaration de mauvaise foi, mal conçue, et mensongère d’un prétendu groupe de réflexion qui s’apparente plus à un gang, la DSE-APR/USA tient à apporter les précisions suivantes:

1- Ces deux ou trois personnes qui s’affairent à destabiliser le Parti du Président Macky Sall, L’Alliance Pour la République, n’ont pas voté pour la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections législatives du 30 Juillet dernier. Plus encore, ces candidats malheureux au poste de député de la Diaspora Amérique Océanie se sont évertués corps et âmes à défaire la Coalition Benno ici aux Etats-Unis. C’est malhonnête et sans vergogne de leur part qu’ils continuent de se réclamer du Parti. Ils ont de facto quitté le Parti dès lors qu’ils ont été incapables de voir plus loin que leur nombril, au moment où le Président Macky Sall et la majorité des militants de la DSE-APR/USA se sont victorieusement retrouvés derrière le ticket Aboubacry Diallo/Sokhna Nogaye Mboup. Ces pseudo dissidents, qui en fait ont déjà troqué leur qualité de membres du Parti ont élu domicile dans le réseau social Whatsapp et déversent leur bile à qui veut les écouter;

2- La DSE-APR/USA, quoique ayant besoin de redynamisation à l’instar de toutes les structures du Parti ici et ailleurs, dispose bien d’un trésorier, un homme décent, humble et respecté par tous. Il a été et continue d’être actif non seulement dans la gestion des ressources du Parti, mais mieux encore, dans le travail de mobilisation et de défense de la ligne programmatique de notre Parti;

3- L’honorable Député Aboubacry Diallo, brillamment élu, sans le soutien de ces narcissistes déchus, continue de résider aux Etats-Unis. Sa résidence continue aux Etats-Unis constitue en fait l’importante pierre angulaire qui lui permette de s’acquitter de sa mission qui est de représenter dignement les intérêts matériels et moraux de nos compatriotes qui vivent en Amérique et en Océanie. Par ailleurs, à l’instar de tout député qui a naturellement besoin de s’ancrer dans sa base physiquement et d’esprit, Aboubacry Diallo continue d’être ancré dans la DSE-APR/USA. Fort du soutien indéfectible qu’il détient du Président Macky Sall et de la majorité des militants du Parti ici, il va demeurer le Cordonnateur fédéral jusqu’aux prochains renouvellements dont les dates seront fixées par la direction du Parti à Dakar;

4- Qu’on se le tienne pour dit, la DSE n’acceptera pas de donner crédit à des personnes qui ont fait campagne contre notre Parti et notre coalition simplement parce leurs candidatures n’ont pas été acceptées. La DSE ne croulera pas sous le chantage des mauvais perdants dont la déchéance les a conduits jusqu’à tenter de saboter la rencontre entre le Président et les militants récemment à New York. S’il est vrai que notre Parti dans son ensemble a besoin de redynamisation et d’animation constante en direction de l’élection de 2019, il est d’autant plus certain que notre réussite dépendra de notre capacité de taire les querelles personnelles et de nous focaliser à défendre la vision du Président Macky Sall et le réélire. L’économie de notre pays continue de faire de grands bonds. En Décembre, nous étrennerons notre nouvel aéroport, un joyau qui est fruit de la volonté et du commun vouloir de notre Nation à faire face au monde de demain. Tout n’est pas rose, certes, mais ils nous est permis à nous tous, Sénégalais au pays et dans la Diaspora, de nous nourrir d’espoir et de continuer à oeuvrer pour un Sénégal meilleur.

Vive la DSE-APR-USA! Vive Benno Bokk Yaakar! Vive Le Sénégal!

Pour la Commission Communication de la DSE-APR/USA

La Sous-Commission Presse Ecrite

Amadou Seck