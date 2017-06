La gestion axée sur le résultat (GAR) au secours des systèmes éducatifs : Un livre qui vient à son heure

La gestion axée sur les résultats en éducation représente un changement majeur pour le monde scolaire, traditionnellement réfractaire à son autocritique, et pour qui, les mauvais résultats scolaires sont uniquement attribuables au manque d’efforts des élèves. Au cours des cinquante dernières années, l’accessibilité à l’éducation pour tous a été la priorité de tous les systèmes scolaires. Cependant, les réformes scolaires qui ont cours présentement en occident, dans les pays émergents comme dans les pays pauvres imposent aux gouvernements et aux autorités scolaires de nouvelles exigences. Parmi celles-ci, on peut noter la qualité des systèmes scolaires, la transparence des pratiques de gestion pédagogique et administrative, le renforcement de la reddition de compte et de l’imputabilité de l’ensemble des acteurs scolaires.

Ces exigences, fortement médiatisées, sont la résultante de plusieurs facteurs : la mondialisation, la lutte contre les déficits budgétaires récurrents, la recherche de la performance des politiques publiques, entre autres. C’est en effet dans le sillage des restructurations menées en Grande Bretagne et en Nouvelle-Zélande au cours des années 80, qu’a émergé le concept de la gestion axée sur les résultats (GAR). Le postulat de base de la GAR est que la bureaucratie du secteur public a besoin d’être réajustée en vue d’obtenir une efficacité croissante tout en utilisant moins de ressources.

Une telle approche trouve son fondement dans une éthique utilitariste de nature économico-pragmatique. Le bien est considéré comme le résultat d’actions utilitaires visant à accroître le mieux-être général. Une meilleure gestion du secteur public exige alors de calquer la gestion adoptée par le secteur privé. Cette visée implique plusieurs transformations, notamment un accroissement du contrôle.

Sommairement, les éléments majeurs de cette nouvelle idéologie de gestion sont les suivants :

• l’obligation de résultats;

• la transparence;

• la responsabilité;

• l’autonomie;

• la reddition de comptes;

• la participation effective de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du processus de gestion;

• l’établissement d’indicateurs de performance et la pression sur le personnel pour atteindre ces rendements;

• l’accroissement de l’importance accordée à la qualité des services rendus aux citoyens.

Aujourd’hui, on se rend compte que plusieurs de ces éléments se retrouvent dans les propositions de réformes mises en avant par différents pays y compris certains pays africains dont le Sénégal à travers le programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET). Ce sont des indications d’un changement important, non seulement de nature technique (utilisation de nouveaux mécanismes et dispositifs), mais également et surtout un changement d’approche et, pourrait-on dire, de philosophie.

Dans un langage simple, l’auteur montre la complexité de la mise en œuvre de la GAR dans les écoles secondaires situées en milieux défavorisés sur l’Île de Montréal (Canada, Québec). Le fort engouement autour de ce mode de gestion n’en fait certes pas une panacée; cependant il est clair que la gestion axée sur les résultats peut fortement contribuer à assurer la réussite éducative et scolaire des élèves; à condition que ceux et celles qui la mettent en œuvre soient suffisamment formés aux fins de la maîtriser puis de la mettre en œuvre, dans le strict respect de leurs particularités nationales, régionales et locales.

Bien que l’étude soit centrée sur l’ile de Montréal, la démarche de l’auteur permet à plusieurs égards de répondre aux défis qui se posent à l’école sénégalaise et africaine. Sa démarche pluridisciplinaire qui se nourrit d’un background aussi bien en éducation qu’en management apporte une véritable plus-value à l’ouvrage.

Mamadou Vieux Lamine Sané Ph.D, La gestion axée sur les résultats en éducation, L’Harmattan, Paris, 2017, 196 pages.