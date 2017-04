Si José Mourinho s’était montré très respectueux envers Anderlecht avant le match aller, le discours de l’entraîneur de Manchester United était différent à la veille du match retour. Pour lui, la clé de la qualification sera très simple. “Si on montre autant de motivation qu’Anderlecht, alors on se qualifiera. Nous avons montré à l’aller que nous étions la meilleure équipe.”

C’est un José Mourinho serein qui s’est présenté en conférence de presse mercredi soir, alors que les Mauves jouent ce jeudi à 21h05 le quart de finale retour de Ligue des Champions face aux Red Devils. “Nous devrons être motivés contre Anderlecht”, explique le Portugais. “Nous sommes un grand club qui a dû jouer en Europa League. C’est donc normal de ne pas être au top de sa forme en septembre et en octobre. Mais nous sommes désormais en quart de finale. A ce stade de la compétition, nous devons être énormément motivés. Il faudra être au moins aussi motivé qu’Anderlecht. Nous avons déjà montré à Bruxelles que nous avions une meilleure équipe”, rapporte Het Nieuwsblad.

Selon le “Special One”, Anderlecht peut s’estimer heureux avec le match nul accroché au Parc Astrid. “J’étais déçu de mon équipe à l’aller car nous avions le match en main. Nous aurions pu facilement tuer le match mais nous ne l’avons pas fait. Si cela avait été 0-3, on aurait alors joué un match amical au retour… Nous aurions pu faire souffler quelques joueurs.”

“Si Anderlecht ne marque pas, on sera qualifié. Anderlecht le sait et cela influencera sa manière de jouer. C’est vrai que nous n’avons pas la meilleure réputation à domicile cette saison mais en Europa League, c’est encore différent. Nous ne jouerons pas pour le 0-0. Contre Rostov, nous étions aussi revenus avec un 1-1 de Russie, mais nous avons joué pour la victoire. Contre Anderlecht aussi, on va essayer de gagner.”

Interrogé sur les propos de son collègue, René Weiler avait bien compris le petit jeu de Mourinho. “Il est malin et il sait quoi dire pour motiver ses joueurs”, souriait le coach du Sporting.

Rooney de retour?

Par ailleurs, Wayne Rooney pourrait faire son retour contre les Bruxellois. “Il travaille et se sent de mieux en mieux et s’il réagit positivement à l’entraînement de ce mercredi après-midi, il sera sélectionné pour affronter Anderlecht”, a commenté Mourinho. “Il a de l’expérience et connait par cœur ce genre de rencontres à élimination directe. C’est un joueur dont nous avons besoin. Si nous devons marquer, il nous sera utile. Si nous devons préserver un résultat, conserver le cuir et contrôler la rencontre, il nous sera également très utile.”

Martial en prend pour son grade

José Mourinho a aussi adressé un tacle envers Anthony Martial, relégué aux oubliettes depuis quelques semaines. Il lui a recommandé de suivre ses conseils et de s’inspirer du comportement de Marcus Rashford.

“Est-ce que je pense qu’Anthony Martial a un grand potentiel? Oui, je le pense. Est-ce qu’il peut avoir du succès avec moi? Oui, je le crois. Mais il doit me donner les choses que j’aime”, a expliqué le technicien portugais. “Nous sommes ensemble depuis maintenant dix mois. Je connais bien mieux les joueurs et les joueurs devraient mieux me connaître. C’est pour ça que Marcus Rashford, même s’il n’avait pas marqué en Premier League depuis septembre, a toujours été un joueur en qui j’ai confiance, que je fais jouer et que je soutiens. Il a toujours fait ce pas dans ma direction, dans la direction que je fixe pour devenir un joueur de Manchester United.”