XALIMANEWS : Entre les révélations de “La Lettre du continent” et le démenti du journal Libération ressort un dénominateur commun : la Première Dame Marième Faye Sall s’est bien rendue à Fann Résidence pour voir Me Abdoulaye Wade, mais elle n’a pas pu le voir.

Si le bimensuel basé en France indique que l’épouse du président Macky Sall a été éconduite de chez Wade, le quotidien Libération, proche du pouvoir, se confond en démentis en donnant des détails.

Nos confrères expliquent que ladite visite a eu lieu le jour de la fête de Tabaski (Eid El Kebir). La Première Dame était dans une voiture banalisée sans escorte ni garde du corps, en compagnie de son fils Amdou Sall et de l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (Bby) Moustapha Diakhaté. Arrivée devant chez Me madické Niang où loge Wade, elle a demandé au vigile à voir le “Pape du Sopi” sans descendre de la voiture. Là, le vigile lui dit qu’il a reçu des consignes claires : Me Abdoulaye Wade a demandé à n’être dérangé sous aucun prétexte. Il se reposait après la prière à la mosquée Massalikoul Djinaane. La Première dame a alors demandé au gardien des lieux de dire à l’ancien chef de l’Etat qu’elle était passée pour un “Ziar”.

Nos confrères de Mermoz ajoutent que c’est d’ailleurs la même réponse que le vigile a servie à un certain Samuel Sarr venu rendre visite à Me Abdoulaye Wade.

Simple “Ziar” ou pas, la Première dame n’a pas été reçue par Wade. Et ça, c’est incontestable.

Avec PressAfrik