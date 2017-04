Le samedi 25 Mars 2017, les femmes APR de Rhode Island ont unaniment porte leur choix sur Maty Ndiaye au Poste de Responsible des femmes.

Cette reunion avait ete presidee par le Cordinateur Habib Dicko et l’ensemble du bureau; sous la supervision de Abou Diallo Cordinateur Federal de la DSE-USA.

Precisons que ce poste etait reste vacant depuis le 1 Octobre 2016;après que la titulaire avait volontairement demande a etre dechargee..

Consciente du travail enorme qui l’attend, l’heureuse elue, s’est montree disponible pour mener toutes actions necessaires pour massifier le Parti du President Macky Sall a travers l’etat de Rhode Island et pour se faire, elle tend la main a tous les senegalais et se dit , ouverte a tous conseils et critiques constructifs, pour une implantation massive de l’APR aux USA.

Elle s’engage et adhere a la feuille de route que la Section APR de Rhode Island a tracee , comme programme d’ete; qui consiste a des visites de proximite des “ Yendu “ et the debats sur les realisations du President SALL durant les 5 annees au pouvoir ; et le tout sera cloture dans un future tres proche,d’ici les elections legislatives: d’un mega meeting.

Courage et bonne chance Maty.

Habib Dicko

Cordinateur APR Rhode Island