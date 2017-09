L’Académie sportive des États-Unis « United States Sports Academy » explore les programmes visant à améliorer les sports pour les jeunes en Afrique de l’Ouest.

La République du Sénégal et « United States Sports Academy » explorent des moyens de travailler ensemble pour améliorer les sports de la jeunesse dans le pays d’Afrique de l’Ouest tout en utilisant le pouvoir du sport pour préparer les jeunes à un futur plus brillant en tant que citoyens.

Son Excellence Babacar Diagne, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sénégal aux États-Unis, a récemment rencontré le Président et PDG de l’Académie, Dr. T.J. Rosandich à New York concernant les jeunes et les sports au Sénégal et les différentes manières dont l’Académie peut travailler avec le pays pour atteindre son plein potentiel dans ce domaine vital. La discussion s’est déroulée pendant la semaine où l’Assemblée générale des Nations Unies se rencontrait également à New York.

L’École sportive des États-Unis est heureuse d’être impliqué dans ces discussions avec l’ambassadeur Diagne, qui reconnaît que la structure et la fonction du sport peuvent être un outil clé dans le développement de la jeunesse”, a déclaré Rosandich.

L’engagement important de la jeunesse dans le sport leur donne à leur tour les outils dont ils ont besoin pour être plus productifs en tant que membres de la société.

Par exemple, il est largement connu que le Sénégal a de nombreux jeunes qui ont bien joué au football/soccer, y compris la Première Division « Premier League ». Cela montre ce qui peut arriver lorsque le capital humain est correctement développé.

L’Académie attend avec impatience de travailler avec le Sénégal et l’Ambassadeur Diagne sur les programmes pour réaliser pleinement le potentiel du pays dans le sport, et cela commence avec les jeunes. La jeunesse de la nation représente son avenir, et tout investissement dans l’avenir est un véritable investissement. “

Connu dans le monde entier comme “America’s Sports University”, l’Académie est une université sportive bien maîtrisée dans tous les aspects du sport en tant que discipline professionnelle et académique. L’institution compte plus de 40 ans d’expérience dans l’éducation sportive et les programmes de service dans quelque 65 pays à travers monde. L’Académie a été particulièrement impliquée dans les programmes liés aux sports pour jeunes.

La portée des services offerts a été aussi variée que la conduite intégrale de l’effort sportif national d’un pays entier à des études spéciales et à des services d’évaluation. Les clients de l’Académie ont inclus des organisations sportives centrales (OSC, comme les ministères de la jeunesse et des sports), les comités nationaux olympiques, les ministères de l’éducation (pour l’éducation physique et les programmes de sport interculturel) et les associations et fédérations sportives.

L’École sportive des États-Unis est une université sportive de mission spéciale indépendante, sans but lucratif et accréditée créée pour servir la nation et le monde avec des programmes d’enseignement, de recherche et de service. Le rôle de l’Académie est de préparer des hommes et des femmes à des carrières dans la profession de sport.

actusen.com