XALIMANEWS-Auteur d’une bonne prestation à Ouagadougou face au Burkina Faso (2-2), Lamine Gassama a depuis rejoint le championnat turc où il a remporté sa première victoire de la saison avec son club, Alanyaspor. Dans cet entretien, le latéral droit revient sur la décision de la FIFA de faire rejouer le match face à l’Afrique du Sud.

« Personnellement c’est une bonne nouvelle mais je ne comprends pas. Si, dans ce match-là, l’arbitre a été corrompu, je ne comprends pas pourquoi il doit être rejoué. Je pense qu’ils (la FIFA) doivent prendre leurs responsabilités en disant qu’il y a eu corruption, donc le match ne doit pas être rejoué. Les trois points doivent revenir au Sénégal», a réagi le latéral droit sénégalais au journal Stades.

« Exactement. Là, on a un joker à ne pas griller. On sait que si on gagne ce match, on aura plus de chances. Il va falloir justement être revanchard et montre qu’on a autant envie que les autres équipes de se qualifier pour le mondial, ajoute-t-il.