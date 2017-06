L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une chaleur “marquée sur une bonne partie du territoire” sénégalais au cours des prochaines 24 heures, à partir de lundi midi.

“Un ciel ensoleillé à parsemé de nuages prédominera sur le pays. La chaleur sera marquée sur une bonne partie du territoire, surtout sur les localités nord et Nord-est où les pics de la journée avoisineront 43°C à 44°C”, annoncent les prévisionnistes météo.

“Sur le long de la côte, la chaleur sera moins intense avec des maxima qui varieront entre 27°C à Dakar et 31°C à Saint-Louis, Mbour et Cap-Skirring”, ajoutent-ils.

Dans le même temps, les visibilités “seront globalement bonnes” et les vents “majoritairement de secteur ouest et d’intensités faibles à modérées”, écrit l’ANACIM dans ses dernières prévisions.