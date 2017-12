XALIMANEWS : L’arène politique sénégalaise s’agrandit de plus en plus. Un nouveau parti va s’ajouter à trop longue liste de formations du landerneau politique sénégalais. Et c’est un ancien membre de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), qui en sera le leader.

Ibrahima Yagou Ndiaye, qui est également l’ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc va mettre sur pied ‘’L2M’’ dans le sens de défier le chef de l’Etat.

« L2M, c’est le nom que portera le futur parti politique de l’ancien ambassadeur du Sénégal. Les derniers réglages se feront avant le lancement de L2M. Ainsi cette nouvelle formation politique va se situer du coté l’opposition », lit-on dans les colonnes du quotidien l’As.

Pour rappel, Ibrahima Yagou Ndiaye est un haut fonctionnaire blanchi sous le harnais de l’administration Sénégalaise. Il a été ambassadeur du Sénégal au Maroc, avant d’occuper le poste stratégique de secrétaire général du ministère des affaires étrangères du temps de Me Madicke Niang. Il a été membre de l’Office national de lutte contre la corruption pendant trois ans.