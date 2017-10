Condamné en 2008 à 33 ans de prison pour vol à main armée et enlèvement, O.J. Simpson a été libéré par anticipation dimanche.

Star du football américain dans les années soixante (avec l’université de Southern California) et soixante-dix (avec les Buffalo Bills, premier joueur en NFL à courir plus de 2 000 yards en une saison), reconverti ensuite dans le cinéma, O.J. Simpson avait été reconnu coupable de vol à main armée et d’enlèvement en 2008. Lors d’une vente aux enchères organisée à Las Vegas un an plus tôt, il avait tenté de voler des souvenirs sportifs qui lui avaient appartenus mais qui avaient ensuite été achetés par des collectionneurs. Après neuf ans de détention, O.J. Simpson s’était vu accorder une liberté par anticipation le 20 juillet dernier.

Aujourd’hui âgé de 70 ans, l’ancien joueur est également connu pour avoir été accusé du meurtre de son ancienne épouse et d’un ami de cette dernière année en 1994. Il avait été reconnu non coupable d’un point de vue pénal. Mais à l’issue d’un deuxième procès, civil cette fois, il avait été condamné à verser 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts.

