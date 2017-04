Tweet on Twitter

Hier, Khalifa, aujourd’hui Macky. Encensant le maire de Dakar ces dernières années, la communauté layène a déroulé le tapis rouge cette année, au président Macky Sall.

« Khalifa Sall est l’ami des layènes ». Lors de la célébration de la 134e édition de l’Appel des Layènes en 2014, le porte-parole de la communauté encensait publiquement le maire de Dakar devant le ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. L’année dernière, encore, il indiquait que le socialiste est le « seul homme politique qui fait l’unanimité » au sein des fidèles layènes. Hier, lors de la visite du Président Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la communauté layène, a chanté les louanges de Macky Sall.

Sans spécialement évoquer les législatives du 30 juillet prochain, il déclare : « Que Dieu fasse de vous le roi des arènes dans tous vos combats ». Auparavant, Macky Sall avait sollicité le soutien de la communauté layène en faveur du maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. « Abdoulaye Diouf Sarr s’acquitte bien de ses tâches de ministre. Il est très dévoué dans son travail. Je salue ses efforts. Sur le plan politique, il se bat bien aussi. Je demande à la communauté de l’appuyer parce que si vous avez un fils qui va au combat , il faut l’aider. Je ne voudrais pas qu’il revienne vers moi pour me dire c’est à dire… ». Et se fait couper laconiquement. « Di naniou si diap, (on va l’aider) , rassure le porte-parole dans les colonnes du journal Le Quotiden.

