Urgent : Le cortège de Malick Gakou dispersé par des grenades lacrymogènes au centre ville

Une marche jugée pacifique qui a eu lieu à la place de l’Indépendance au moment où nous écrivons ces lignes a été interrompue par les forces de l’ordre. Initiée par la coalition Manko Taxawu Sénégal, la manifestation dirigée par la tête de liste départementale de Guédiawaye, Malick Gakou, a été dispersée par des grenades lacrymogènes à hauteur de la mairie de Dakar.

A l’image du rassemblement avorté de Wattu Sénégal d’hier, Malick Gackou et ses partisans ont subi le même sort que les partisans de Me Wade. Car, l’arrêté de Me Ousmane Ngom de 2011 interdisant tout rassemblement à caractère politique au centre-ville reste toujours en vigueur et l’autorité administrative ne compte pas badiner avec ceux qui tentent de le transgresser.



pressafrik.com