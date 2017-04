Le Fonds monétaire international (FMI) salue les perspectives positives de l’économie sénégalaise pour l’année 2017 avec un taux de croissance attendu au-dessus de 6%.

Les performances macroéconomiques ‘’restent bonnes en 2016 avec un taux de croissance du PIB au-dessus de 6% pour la deuxième année de suite’’, déclare une mission du FMI (du 30 mars au 12 avril) dirigée par Ali Mansoor.

Dans sa déclaration rendue publique ce mercredi 12 avril, la mission indique que « l’inflation reste faible en raison notamment de la faiblesse des cours mondiaux du pétrole et du bon approvisionnement des marchés en produits céréaliers ».

Enfin la mission L’État à mieux consolider les « marges de manœuvre budgétaire de l’État » et de renforcer « la gestion des finances publiques et de la gouvernance ». Un élan qui se poursuit avec l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion des PME et l’inclusion sociale’’.

lignedirecte.sn