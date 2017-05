Tweet on Twitter

Le Président Directeur Général de la Nouvelle Vision de l’Automobile (NVA) hume depuis hier, l’air de la liberté. Et cela, après plus d’un mois passé en prison selon EnQuête.

Selon le journal, les juges d’appel ont rejeté l’ordonnance de refus du juge d’instruction. En effet, comme le constate EnQuête, il a été « un arroseur arrosé » dans l’affaire.

Le concessionnaire avait dans un premier temps, porté plainte contre I. Guèye qui, devait lui céder en échange, un terrain plus une somme de 10 millions francs Cfa contre un véhicule. A la Police, le mis en cause a dénoncé que la voiture en question avait été volée et « était même signalée par Interpol », écrit le journal.

Après vérification, la Brigade des affaires criminelles a constaté la véracité des faits. Du coup, M. Mbow est jeté en prison avec un de ses employés pour association de malfaiteurs, trafic international de véhicules, recel et faux usage de faux.

Actusen.com