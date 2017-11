XALIMANEWS : A quelques jours seulement de la célébration du grand Gamou le personnel a observé un arrêt de travail ce vendredi. Ce, pour exiger de meilleures conditions de travail. Les blouses blanches protestent aussi contre la décision du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de leur envoyer son Directeur de Cabinet pour les discussions.

« Il n’y a pas un service qui fonctionne. Tous nos malades sont évacués à l’hôpital régional de Thiès ou à Dakar. On envoie nos malades pour qu’ils fassent leurs analyses au centre de santé alors que cela devait être l’inverse. Cela ne peut pas continuer », tonne, Oumar War, représentant des travailleurs, sur les ondes de la radio sud Fm.

Il poursuit : « On nous avait promis que le ministre venir aujourd’hui et qu’on allait parler de nos problèmes mais à la dernière minute, on nous a fait savoir qu’il est en voyage. Et, ces émissaires qu’il nous envoie, cela fait un (1) an qu’ils viennent à l’hôpital en faisant des promesses qui ne sont pas encore tenues. Ils étaient là il y a trois (3) mois, ils avaient promis de rétablir le laboratoire, la pharmacie, la radio numérique mais on n’a rien vu depuis. Donc, nous ne voulons pas d’émissaires. Nous ne voulons pas de ces gens-là qui ne tiennent pas leurs promesses. Nous voulons une solution pérenne, que l’hôpital fonctionne comme les autres hôpitaux de ce pays».

