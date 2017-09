Le Qatar a voulu faire revenir le fils de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, durant le mois de ramadan », selon des assurances données par Abdallah Ahmad Al-Abdan. L’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Sénégal révèle que l’Etat du Sénégal s’y est opposé.

Pour le diplomate saoudien, les Qataris tiennent à cette affaire Karim Wade pour « garder leur influence sur le Sénégal comme ils le font pour d’autres pays ».

« Je cite le procès de Karim Wade pour être plus précis et plus clair. Ce dossier démontre l’implication du Qatar dans les affaires du Sénégal. Ils ont voulu jouer de leur influence pour que Karim soit libéré. Ils sont revenus à la charge pendant le mois de ramadan et ils ont demandé à Macky Sall que Karim revienne mais cela n’a pas abouti. C’est l’influence qu’ils veulent avoir dans tous les pays et c’est cela qu’ils font dans certains pays arabes. D’où l’embargo de ces pays », soutient-il.

Invité de l’émission Sen Jotay sur Sen Tv, Abdallah Ahmad Al-Abdan d’assurer que « l’émir du Koweït est en train de jouer ses bons offices pour l’unité et l’entente… » au Moyen Orient.

Le 5 juin dernier, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis mettent un terme à leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Une décision assortie de mesures économiques, comme la fermeture des frontières terrestres et maritimes, l’interdiction de survol et des restrictions sur le déplacement des personnes. Doha est accusé de « soutien au terrorisme » par l’Arabie saoudite et ses alliés.

