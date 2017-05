Le premier but du Real Madrid contre Séville risque de faire du bruit, surtout en Catalogne et Andalousie.

Contre Séville, le Real Madrid a inscrit un étrange premier but. Alors que l’arbitre venait de siffler un coup franc pour les Madrilènes pour une faute sur Asensio, Nacho a pris tout le monde de court en envoyant le ballon dans le but.

Le problème, c’est que Séville était en train de se préparer pour placer le mur, en attendant le coup franc des hommes de Zinédine Zidane. Fallait-il accorder le but?

What a strange goal by Real Madrid. They grab an early lead: 1-0! pic.twitter.com/vl5yEC2sUr

— Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 14 mai 2017