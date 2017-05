Le Sénégal a pris le sens inverse avant la naissance du Président Sall. Cependant, il demeure le meilleur, jamais connu par les Sénégalais. Rappelons nous d’abord que le Sénégal n’a jamais eu une indépendance totale ce qui nous empêche notre développement durable. Un pays qui n’a jamais demandé ou essayé de se sacrifier ou se révolter pour sa propre liberté. Les indépendances africaines étaient une obligation pour Nations Unies, qui soutenaient l idée de répandre la démocratie à travers le monde. Comme nous le savons tous, la colonisation est contraire à la démocratie ; donc il fallait la décolonisation pour mieux intégrer les colonisés dans le système “démocratique”. La France, dans sa ruse habituelle à préfabriquée des indépendances artificielles pour ne jamais se séparer de ses colonies, se contraint à dépendre d’elles pour sa survie. La France a proposé son projet des indépendances dans ses territoires occupés, malheureusement le Sénégal n’a jamais eu une feuille de route pour sa refondation même pour construire une case, il faudrait un plan architectural. Même notre constitution est une copie/coller de celle de la France rédigée sans l’avis des populations. Je me rappelle du du discours Président Senghor à son retour il disant qu’il revient de Paris avec sa constitution… Qu’elle honte!

1. Senghor était naturellement un produit français , un fonctionnaire pour la continuité du colonialisme. Le complexe du Blanc aidant, il nous imposait la culture française , son hymne national, la Marseillaise et les journées de fêtes ou de repos, l’histoire des Gaulois , des Bretons et de Napoléon dans les salles de classes. Les boulevards, les avenues les rues, bref les symboles de notre République étaient tous baptisés des noms de figures françaises.Nos paysans cultivaient l’arachide pour les huileries de la France au détriment des cultures vivrières pour notre propre nourriture. Les mines de phosphates , les ressources halieutiques, le chemin de fer, la monnaie même les usines appartenaient aux Français.

2. Président Abdou Diouf parachuté par le président sortant, Senghor sans avis des Sénégalais. La décadence spychologique et sociale du peuple sénégalais. La sécheresse, la famine, l’exode rurale, l’immigration, le trésor confisqué par la banque mondiale (FMI). La faillite des banques , des industries et petites moyennes entreprises ; un Sénégal malade de toutes maladies…qui imposent des ajustements structurels.

3. Le président Wade un vrai (sa neex): désordre administratif et politiques, l’informel dans tous les secteurs de développement, la confiscation du pouvoir par sa famille et son clan oisifs . Les crimes d État , les détournements, la corruption, le favoritisme, l’impunité, l injustice des mines d’or de sabodola , le zircon de Diogo, le pétrole (Frank TIMIS) , les phosphates vendues au Indiens, le fer illégalement cédé aux banquiers étrangers et impérialistes occidentaux… Des amis politiques, marabouts de fortune et de criminels hommes d’affaires, tous entretenus par le trésor public; des portes paroles de chefs religieux et des types de personnes venus de nulle part devenus milliardaires . Une seul année suffisait à un élu pour récolter son milliards.

4. Pour ce qui est du Président Sall, on peut noter d’abord la réparation des bêtises de Maitre Wade qui est loin d’être fini ; le retour à la recolonisation du pays, le pétrole et sa famille. La dynastie Faye Sall, une situation qui dégoute les sénégalais, et la discrimination raciale ; les halpoulars favorisés .

Je crois que les populations continuent de suivre le même scenario politique et la manipulation de l’intelligence des Sénégalais , seulement aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information desavantagent le président Macky Sall et sa bande.

Les bourses tous en étroite communication, du village de Wadane ou Mayaye Serigne Mballo Diop le paysan trade avec des bourses Tokiyo ou wall street NYC. Frank Timis et sa bande n’échapperont jamais aux Sénégalais, toutes les informations sur le sujet du pétrole sont disponibles à Wall Street et au département d’ État américain ; le droit du savoir est une priorité élémentaire et absolue dans ce grand pays. Le Sénégalais est têtu mais le bon Dieu ne cesse de nous rappeler par le Coran le bien fait.

Al Baqarah-11. Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : « Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! »

Prêt pour la Révolution des Mentalités

Prêt pour l indépendance du Sénégal et la Refondation Nationale.

Prêt pour l Unité Fédérale et révolutionnerLaourse des États d Afrique.

Serigne Ousmane Drame NYC USA.

