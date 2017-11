Tweet on Twitter

En allant s’imposer en Afrique du Sud (2-0) ce vendredi, le Sénégal a validé sa qualification pour la prochaine Coupe du monde, en Russie. Une première depuis 2002.

Le Sénégal va pouvoir regoûter aux saveurs de la Coupe du monde. Absents du Mondial depuis leur quart de finale perdu face à la Turquie lors de l’édition 2002, disputée en Corée du Sud et au Japon, les Lions de la Teranga ont décroché ce vendredi leur billet pour la Russie. Les hommes d’Aliou Cissé ont battu l’Afrique du Sud (2-0), poursuivant par ailleurs leur série d’invincibilité en phase de qualifications. Le dernier match entre les deux équipes s’était soldé par une victoire des Bafana Bafana (2-1), mais la rencontre a dû être rejouée à cause d’un penalty litigieux accordé par un arbitre suspendu à vie depuis les faits.

Cette fois, les Lions de la Teranga ont fait preuve de réalisme. Bien lancé en profondeur par Mané, Sakho a ouvert le score du plat du pied dès la 12e minute de jeu (0-1). S’en est suivie une période de domination des Sud-Africains. Ndiaye a d’abord dû s’y prendre par deux fois pour sauver les siens sur un contre (25e). Avant que la défense sénégalaise ne soulage son gardien sur une nouvelle offensive des locaux (26e). Trois minutes plus tard, c’est la barre qui a sauvé Ndiaye, à la suite d’une frappe en première intention de Manyama.

En face, il a suffi d’une opportunité au Sénégal pour doubler la mise. Sakho, le buteur de West Ham passé par Metz, se débarassait avec chance de son vis-à-vis et servait Mané dans la surface. Le tir de l’attaquant de Liverpool, revenu il y a peu de blessure avec son club, était repoussé par Khune, mais le défenseur Mkhize envoyait malencontreusement le ballon au fond des filets (0-2, 38e). Deux occasions, deux buts.

Ce samedi, le Maroc n’aura besoin que d’un nul contre la Côte d’Ivoire pour, lui aussi, se qualifier à la Coupe du monde. La Tunisie n’est pas loin non plus de valider sa qualification. Quant à l’Égypte et au Nigeria, le billet pour la Russie est déjà en poche.

