En réfléchissant sur Le cas Khalifa Sall, il nous est venu de nous poser cette question cruciale…les applications des lois contenues dans nos codes peuvent elles avoir une valeur supérieure au suffrage universel qui les génère toutes de manière médiate a travers la représentation nationale…si le peuple est réellement souverain.

“La valeur d’une norme dépend de la position de son auteur dans la hiérarchie des organes” nous enseignait Chapus sur la valeur juridique des principes généraux du droit…pour dire que le parlement, source des lois organiques ne peut voir une décision(un principe général etabli) du juge qu’il a créé et organise être supérieure a cette même loi..d’ou le principe sacro saint: les principes généraux du droit ont une valeur infra législative et supra décrétale…Partant de ce principe, le parlement étant une émanation du peuple souverain..a la position première…lorsque celui ci décide d’y consacrer un prévenu,ne met il pas la en péril toute action judiciaire future a l’endroit de l’ELU, par ces neutralisations subséquentes..l’élection…le choix…la décision…l’absolution si tant est que l’élu est dans les fers…

Le suffrage universel est une décision suprêmement legitimante, étant la norme des normes, nous attendons que l’on décide ultérieurement, que défense soit faite a tout prévenu, d’être présent sur toute liste soumise a la sanction souveraine du peuple pour être définitivement éclairés sur ce précédent

Le sachant dans les liens de la prévention et tout en lui accordant ses suffrages le peuple a absout Khalifa SALL même s’il était coupable.Une opinion et nous ouvrons un débat..

—

BAKARY SYLLA