Quelques heures après que Donald Trump a décidé de ne pas inviter les Warriors à la Maison-Blanche pour célébrer leur titre NBA, LeBron James n’a pas manqué le président américain sur Twitter.

Samedi, Donald Trump a voulu conclure d’un tweet la polémique autour d’un éventuel boycott de la Maison-Blanche de la part des Golden State Warriors, champions NBA mais opposants du président des Etats-Unis. «Se rendre à la Maison Blanche est considéré comme étant un grand honneur pour une équipe titrée. Stephen Curry hésite, l’invitation est donc retirée !»

Cette fin de non-recevoir abrupte n’a pas manqué d’agacer LeBron James, champion à trois reprises avec Miami et Cleveland. Sur le même réseau social, King James a commencé son tweet en qualifiant Trump de «bum».

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017