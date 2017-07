Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- De l’amateurisme pur et simple. A moins d’une semaine des législatives au Sénégal, c’est l’indignation totale. Le gouvernement de Macky Sall qui était appelé à incarner le renouveau démocratique suite à sa victoire de 2012 est en train de ridiculiser tout un peuple. La situation est d’autant plus grave que ce même gouvernement a dépensé 53 milliards de FCFA pour la confection de cartes d’électeurs.

A moins d’une semaine des législatives, les cartes d’électeurs sont au cœur du débat politique et constituent un véritable sujet de préoccupation. La situation est d’autant plus alarmante que le ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, vient d’avouer lui-même que 30% des cartes d’électeurs ne seront pas distribuées. Une grosse farce !

Face à cette incurie, le Président sénégalais, Macky Sall, a lui-même saisi le Conseil Constitutionnel pour permettre aux Sénégalais-e-s de voter avec d’autres documents tels que la carte d’identité nationale numérisée, la carte d’électeur numérisée, un passeport, un permis de conduire ou un document d’immatriculation.

Le gouvernement sénégalais a certainement oublié que le citoyen sénégalais n’est plus une bête de somme ou un mouton de panurge. Le citoyen sénégalais refuse catégoriquement de voir ses droits piétiner pour quel que motif que ce soit. La défaite cuisante d’Abdoulaye Wade en 2012, pourtant considéré dans les années 2000 comme le messie qui devait sauver le pays, en est un parfait exemple.

Si Macky Sall et ses ami-e-s pensent qu’ils peuvent enfumer tout un peuple, ils se trompent. J’appelle tous mes compatriotes à faire valoir pacifiquement leurs droits et à exiger l’usage de cartes d’électeurs pour accomplir leurs devoirs citoyens, quitte à reporter les législatives. Et une fois finies les élections, ce gouvernement devra rendre des comptes. Qu’il nous dise où sont passés les 53 milliards du contribuable sénégalais. Il est de notre droit de réclamer ce qui nous appartient.

Cheikh Tidiane DIENG, Le courrier du Soir