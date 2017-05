XALIMA NEWS – Avec la décision du Macky Sall de suspendre les assemblées générales d’investiture de Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition Mankoo Taxawu Senegaal soupçonne une stratégie pour reporter les élections législatives du 30 Juillet.

Selon Mankoo, le Président Macky Sall, chef de la coalition, se devait de siffler la fin de la récréation, peut-être pas pour suspendre le processus des choix démocratiques des futurs candidats de BBY, mais plutôt pour arrêter le désordre public causé par ces assemblées générales.

Babacar Gaye d’ajouter : “Mànkoo Taxawu Senegaal est aux aguets. Mànkoo et le Pds, n’accepteront pas que, pour quelque raison que ce soit, les élections législatives fassent l’objet d’un report ou d’un tripatouillage”. Pour lui, ce n’est le rôle du chef de l’État de s’occuper des questions partisanes. Il est la clé de voûte des institutions, selon les propos de Babacar Gaye. “Son devoir est d’être à équidistance des partis politiques et d’organiser la démocratie au profit du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ce n’est ni l’Apr ni BBY”, a t-il avisé.