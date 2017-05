Législatives – Aminata Touré très déçue de Macky : Confidences sur les ressentiments de la dame

L’ancienne Première ministre, Aminata Touré est très remontée contre Macky Sall. Même si elle a un mental de fer qui ne lui recommande pas la démission, ses proches la poussent vers la porte de sortie. PressAfrik a joint deux de ses plus proches collaborateurs qui ont reconnu que Aminata Touré est très déçue parce que le président de la République n’a pas respecté ses engagements. «Je m’accroche au parti, je mouille le maillot beaucoup mieux que des ténors mais, il ne me considère pas, ne m’aime», tels sont ses ressentiments. Toutefois, elle n’est pas la seule dans cette posture. L’Alliance pour la République (APR) et toute la coalition Bennoo Bokk Yaakar risquent d’être secouées par une forte tempête qui laissera des séquelles intraitables d’ici les prochaines élections.

«Je ne fais aucune déclaration, ni de commentaire», a-t-elle fait savoir quand PressAfrik a tenté de lui arracher quelques mots sur les listes déposées hier nuit. Aminata Touré attend d’y voir clair. Cependant, la constante, c’est sa déception. «Elle est très déçue parce qu’il y avait un accord tacite entre elle et le président de la République depuis deux ans», a lâché notre interlocuteur qui est très proche de l’ancienne Première ministre. Mieux, il a expliqué : «je ne sais pas si elle a été investie ou pas. Mais déjà, elle s’entendait à être tête de la liste nationale. Il y avait une entente à ce propos». La source de PressAfrik est catégorique : «on lui a encore fait un coup bas au sujet de la tête de liste».

Par rapport à la forte pression de ses proches pour une démission, il a confié qu’elle encaisse le coup mais elle pourrait prendre du recul puisqu’on ne l’admire pas trop au sein du parti. «C’est elle qui tient au parti et à son leader, mais ni le parti, ni Macky Sall ne tiennent à elle. Et pourtant elle a été loyale jusqu’au bout et va au charbon mieux que le Premier ministre actuel».

Et pourtant, Aminata Touré avait soumis son dossier en bonne et due forme et s’attendait à ce que Macky Sall respecte sa parole. «Si elle n’est pas investie sur les listes, ça serait très grave. Peut-être le gars lui réserve autre chose, mais le président, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Au lendemain des locales avec la perte du département de Dakar, il lui avait dit «un leader doit pouvoir s’accommoder avec une défaite électorale, cela arrive à tout le monde». Mais quelques jours, après c’est comme s’il n’avait jamais tenu ces propos. Le chef de l’Etat lui a demandé de présenter sa démission du poste de Premier ministre tout bonnement.

L’investiture de Moustapha Niasse a été très mal prise au sein de l’Alliance pour la République. Beaucoup de responsables rouspètent et risquent de ne pas trop s’impliquer lors de la campagne. Ils considèrent que ça sera le statuquo parce que Niasse va rester au perchoir de l’Assemblée nationale et Mahamad Boune Abdallah Dionne à la primature. D’autres grincements de dents plus graves vont se faire jour selon certaines indiscrétions une fois que les listes seront publiées ou on en saura plus clair.

Une autre source, une fidèle de la première heure, que PressAfrik a jointe au bout du fil, a, de manière catégorique, expliqué que «Aminata Touré ne va pas démissionner de l’APR parce que c’est contraire à ses principes et valeurs. Elle n’est pas dans cette dynamique».

