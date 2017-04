Plus de doute maintenant sur la volonté de l’opposition à travailler à la mise en place d’une liste unique. Sauf situation extraordinaire, le Parti démocratique sénégalais, Aj/Pads, la Convergence démocratique Bokk Gis-Gis, le Rewmi, le Parti socialiste (avec Khalifa Sall), le Grand Parti… iront ensemble aux législatives. Les prémices de cette alliance électorale élargie ont été posées, hier, à travers une plateforme dénommée : «Les Sentinelles de Mankoo Taxawu Sénégal».

Nafy Diallo (Fédération nationale des cadres libéraux) Moussa Diakhaté (Convergence démocratique Bokk Gis-Gis), Médoune Teuw (coordonnateur des cadres du Grand Parti), Thierno Bocoum (Rewmi), Mboup (administrateur de l’école du Parti de And-Jef/Pads, Barthélemy Dias et Bamba Fall du Parti socialiste (version Khalifa Sall), Babacar Gaye, Alioune Diop, Saër Niane, Habib Sy, Doudou Wade étaient tous là.

Pour les besoins en effet de la stratégie à mettre en place afin d’imposer la cohabitation, les forces citées plus haut ont lancé officiellement la plateforme : «Les sentinelles de Mankoo Taxawu Sénégal», un panaché des partis de «Initiative 2017», lancée samedi dernier, avec les partis de Mankoo Wattu Sénégal.

Se félicitant de cette initiative qui voit le jour dans sa commune, le maire de la Médina, qui sort à peine de la prison, appelle les gens à s’oublier. «Dans le contexte où nous sommes, il ne nous appartient plus de nous encombrer de nos appartenances politiques», a dit Bamba Fall. Avant de galvaniser le Parti démocratique sénégalais et les autres, avec des révélations sur ses relations avec Karim Meïssa Wade.

Il affirme en effet qu’il y a de ces actes dans la vie que nul ne peut oublier et ce que le fils de Wade a fait pour lui, alors qu’il était encore en prison, il ne peut le passer sous silence. «C’est le lieu pour moi de dire et de témoigner ici, devant vous du Pds, que Karim Wade n’était pas l’homme que je pensais. On ne s’est jamais vu. On ne s’est jamais serré la main. Il ne me connait pas, je ne le connais pas non plus. Mais je peux affirmer que ce n’était pas l’homme que nous combattions, à l’époque, devant le Cimetière Saint Lazare de Béthanie, moi, Barthélémy Dias et les autres et dans divers endroits de la capitale. Il m’est même arrivé de le regretter, la nuit».

Bamba Fall demande pardon à Me Abdoulaye Wade

Et Bamba Fall, qui avait comme besoin de se vider d’un sentiment de culpabilité, de dire à l’assistance que lui et beaucoup de nos compatriotes doivent demander pardon à Me Abdoulaye Wade. Pardon pour l’avoir calomnié, pardon pour avoir construit un tissu de contrevérités et même de le traiter de tout ce qu’il n’était pas, en réalité. «Abdoulaye Wade, on doit continuer à prier pour lui et à implorer le Tout Puissant, pour qu’Il lui prête longue vie. Nous l’avons traité de tous les noms, accusé de tous les maux, même douté de sa foi, en le traitant de franc-maçon. Mais quand il est parti, quand il a quitté, je commence sérieusement à le regretter. Qu’on se dise la vérité, Barthélemy, ceux qui sont là aujourd’hui, c’est nous qui les avons portés au pouvoir, mais ils n’arrivent pas Wade à la cheville».

«Karim Wade n’a jamais montré la moindre faiblesse en prison. Même quand il avait mal à la dent»

Pour prouver que lui et ses souteneurs feront tout pour que l’opposition remporte les élections, Bamba Fall de demander que les libéraux du Pds ne se trompent pas comme lui sur le compte de Karim Wade. «Je me suis trompé sur lui. L’image que je me faisais de lui, ce n’était pas ça. Quand on m’a mis dans la chambre qu’il occupait, c’est là que j’ai compris la souffrance qu’il vivait au jour le jour et qu’il n’a jamais voulu laisser transparaître. Il a fait plus de 3 années dans cette chambre, mais jamais il n’a montré la moindre faiblesse. Même quand il avait mal à la dent… C’est pourquoi quand je me suis senti mal, j’ai refusé d’être évacué à l’hôpital».

Karim a soutenu financièrement la famille de Bamba Fall

Toujours dans ses révélations, Bamba Fall de dire ce qu’il a fait pour lui, que même des socialistes n’ont pas fait. Le maire de la Médina, dans ses confessions, affirme en effet que Karim Wade a non seulement appelé son épouse pour prendre de ses nouvelles, mais a aussi donné quelque chose pour que derrière lui, les membres de la famille n’aient aucun problème. A travers ce geste, dit-il, il voulait juste aider son frère. «Je remercie tout le monde. Dites au président Pape Diop, j’ai bien reçu le message. Dieu a déjà scellé cette alliance. Je crois aussi fermement que de cette coalition viendra le salut de notre cher pays. Moi et les proches de Khalifa Sall, nous serons comme des talibés à vos pieds. On se met à votre disposition pour la matérialisation de la cohabitation que nous cherchons. Au nom de Khalifa Ababacar Sall, on encourage les Sentinelles de Mankoo Wattu Sénégal pour sa prochaine victoire pour les législatives», conclut le maire de la Médina, en réaffirmant la détermination de Khalifa Sall et la joie qu’il a de travailler avec le Pds.

Madou MBODJ

jotay.net