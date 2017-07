Tweet on Twitter

Les chiffres du nouveau Fichier électoral dévoilés : 5 millions de cartes produites sur 6,5 millions enrôlées

L’Organisation non gouvernementale (Ong) 3 D (Décentralisation, Droits humains et Développement local) a dévoilé les chiffres du nouveaux Fichier électoral du Sénégal, à la veille de l’ouverture officielle de la campagne pour les Législatives 2017. D’après les informations contenues de le mail envoyé à la rédaction, 5 042 437 cartes électeurs sont ont été produites à la date du 6 juillet 2017 sur les 6 522 515 cartes enrôlées par les commissions administratives.

L’Ong 3 D renseigne donc que “le nouveau fichier électoral est de 6 522 515 électeurs” et que “la distribution des cartes va se poursuivre jusqu’au soir du 28 juillet, à l’avant-veille des élections prévues le 30 juillet”.

Cependant, l’organisation n’a pas avancé de chiffres sur le nombre de cartes distribuées au jour d’aujourd’hui.

