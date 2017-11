Pour la première fois de son histoire, le salaire moyen hebdomadaire dépasse la barre symbolique des 50.000£ (55.000€). Pour établir ce classement, GSSS a analysé les salaires de 12.000 sportifs hommes et femmes de 465 équipes et de neuf sports, sélectionnés parmi les 29 ligues les plus riches et populaires du monde.