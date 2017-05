Tweet on Twitter

Les États-Unis offriront des bourses à 500 jeunes Africains

Les États-Unis offriront des bourses à 500 jeunes Africains pour six semaines de cours dans des universités américaines, dans le cadre d’un programme, baptisé Washington Fellowship, selon l’Aps.

L’ambassade américaine au Sénégal rappelle que ‘’le président Obama a annoncé un nouveau programme qui permettra chaque année à des centaines de jeunes leaders parmi les plus prometteurs d’Afrique de venir dans des universités américaines suivre des formations en gestion publique, en affaires et en leadership civique’’, lit-on dans un communiqué.

Elle ajoute que ‘’dans son allocution à l’université de Johannesburg-Soweto, le 29 juin, M. Obama a souligné le rôle crucial que les jeunes leaders africains sont appelés à jouer dans l‘avenir du continent’’.

Selon le communiqué, le président américain ‘’a déclaré que la formation universitaire formelle offerte par le programme de bourses, baptisé Washington Fellowship, en faveur des jeunes leaders africains se concentrera sur les compétences nécessaires pour mieux diriger des ministères gouvernementaux, créer et faire croître des entreprises, et servir la communauté’’.

A terme, indique la même source, ‘’1.000 jeunes leaders africains par an bénéficieront de ce programme’’.

‘’Les participants sélectionnés auront entre 25 et 35 ans, et devront avoir joué un rôle de leadership au sein d’organismes publics, privés ou civiques’’, souligne le communiqué qui précise qu’ils ‘’devront faire preuve d’un engagement significatif à construire et à servir leur communauté’’.

Selon la Maison-Blanche, ‘’la formation dont bénéficieront les boursiers du programme de Washington n’est que le début d’un investissement à long terme de la part des États-Unis auprès des jeunes leaders’’.

‘’Pour s’assurer que les participants pourront mettre à profit leurs compétences et expériences nouvellement acquises, le gouvernement des États-Unis travaille avec des entreprises, des gouvernements et des institutions afin de donner aux jeunes des occasions réelles de mettre leurs compétences en pratique en Afrique’’, ajoute la présidence américaine.

Elle précise également ‘’les boursiers du programme de Washington recevront une formation personnalisée dans ces trois secteurs, laquelle mobilisera l’appui des meilleurs professeurs d’université, des programmes avancés et des possibilités au niveau local afin de conférer un aspect pratique à leur formation professionnelle et en leadership’’.

‘’La formation universitaire formelle sera complétée par des ateliers, un mentorat et des possibilités de nouer des contacts avec des leaders dans chaque domaine, ainsi que des stages dans tous les États-Unis’’, a encore dit la Maison-Blanche.

La présidence américaine rappelle que le programme de bourses de Washington relève de l’Initiative en faveur des jeunes leaders africains (Young African Leaders Initiative – YALI) lancée par M. Obama en 2010.

Cette initiative a pour objectif de »soutenir le développement du leadership, promouvoir l’entreprenariat et créer des connexions au sein de la prochaine génération de leaders africains ainsi que des liens entre eux et les États-Unis’’.