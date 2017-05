Tweet on Twitter

On savait que la Coalition “Manko Taxawu Senegaal” avait comme tête de liste nationale Khalifa Sall. Et que sa tête de liste départementale à Dakar était finalement le maire de la Médina Bamba Fall, en lieu et place de Barthélemy Dias, comme proposé initialement.

Actusen.com est en mesure d’écrire que Khalifa Sall forme, avec Fatou Ndiaye, responsable de “Rewmi”, le duo qui devra faire face à la tête de liste départementale de “Benno Bokk Yakaar”, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ. Sans compter la pléthore de Coalitions qui feulent toutes vers le scrutin du 30 juillet prochain.

Serigne Mansour Sy Djamil arrive en troisième position de “Manko Taxawu Senegaal”. A la quatrième place, figure la mairesse de Saam Notaire, Aminata Kanté. Cheikh Bamba Dièye, qu’on annonçait à Saint-Louis, est finalement à la cinquième place.

Derrière le leader du Fsd/Bj, on retrouve Aïssata Sabara, députée de l’Alliance des forces du progrès de la 12ème Législature. Autant dire qu’elle a troqué Moustapha Niasse, l’un des papys de la scène politique, accrochée à la locomotive, l’Alliance pour la République.

Déthié Fall à la 7ème place

D’après toujours les listes de “Manko Taxawu Senegaal” survolées par Actusen.com, il convient de souligner que Déthié Fall, vice-Président de Rewmi, Parti de Idrissa Seck, débarque à la 7ème place et est suivi de Wardini. Malick Guèye, patron des Jeunesses du Grand Parti occupe la 9ème place, devant une certaine Awa Tall.

Les positions inquiétantes sur la liste de Jean Paul Dias, Hélène Tine et Aminata Diallo pour être député

Le leader du Bloc centriste gaïndé (Bcg), Jean Paul Dias, est logé au 13ème rang. Quant à Aliou Diack de Bes Du Niak, Parti de Serigne Mansour Djamil, il est à la quinzième place.

Le cas qui inquiète plus d’un est, forcément, celui de Hélène Tine. Logée à la 20ème place. Alors que l’ancienne responsable des femmes de l’Afp a été d’une brillance et d’une pertinence sans commune mesure, durant la présente Législature.

Autre députée sortante, dont la position sur la liste nationale n’augure pas un retour à l’Assemblée nationale : Aminata Diallo, chef de Cabinet du maire de Dakar, Khalifa Sall. Elle a été projetée à la 38ème place.

Voici les hommes et les femmes investis sur les 7 premières places de la liste départementale

Pour la liste nationale, le maire de la Médina Bamba Fall est “couplé” à Sokhna Diarra du Grand Parti. Derrière eux, pointe le député-maire de Mermoz-Sacré-coeur, Barthélemy Dias.

Awa Fall vient à la quatrième place, suivie de Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies. Ndèye Maguette Dièye, fidèle parmi les fidèles de Idrissa Seck, est à la sixième place. Là où Idrissa Diallo, député-maire de Dalifort, devra croiser le fer avec l’oncle du Président de la République, Abdoulaye Timba et ses alliés de “Benno Bokk Yakaar”.

