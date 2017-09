La ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga, a promis, lundi, que son département ‘’va beaucoup travailler avec les femmes et les jeunes’’.

‘’Je reste persuadée qu’aujourd’hui, tel que l’a demandé le président de la République, c’est une priorité parmi les priorités : nous allons beaucoup travailler avec les femmes et les jeunes. Travailler non pas pour faire du saupoudrage, mais aller vers un entreprenariat réel et faire de ce secteur, un pourvoyeur d’emplois’’, a soutenu l’ancienne journaliste de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS).

Déclinant ‘’les orientations fortes’’ de sa mission au sortir du conseil des ministres de rentrée, Aminata Angélique Manga souligne que le ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance, nouvellement créé, ‘’est une priorité parmi les priorités’’.

‘’Il va falloir y aller très vite. J’attendrai de m’installer pour observer et voir ce qu’il y a sur place et en fonction de cela, il y aura certainement un plan stratégique de développement, les missions seront précises’’, a-t-elle poursuivi.

Issue de la 29e promotion du CESTI, Aminata Angélique Manga, qui dirigeait jusqu’à l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), a dit toute sa ‘fierté d’être ‘’ à ce poste ministériel.

‘’Je me sens honorée et privilégiée de figurer parmi tant de millions de Sénégalais et d’être parmi ceux qui siègent au Conseil des ministres. C’est un sentiment de satisfaction, je mesure l’ampleur de la tâche, parce que les attentes sont énormes, nombreuses, pressantes et urgentes’’, a-t-elle ajouté.

Elle a promis de travailler sans relâche pour satisfaire les attentes des populations’’.

aps.sn