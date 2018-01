Chers Dakarois,

Cette année encore, c’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous pour sacrifier à un exercice qui, au-delà du rituel des vœux, me permet de décliner les axes prioritaires de l’action municipale. Le budget 2018, qui vient d’être adopté par le Conseil municipal, vise à consolider les investissements structurants, notamment la modernisation du réseau d’éclairage public avec un objectif d’efficacité et d’économie énergétiques (passage des lampes sodium aux lampes LED), le pavage et la végétalisation de l’espace public, l’aménagement des stades et terrains en gazon synthétique. Ce budget vise également à former, protéger et valoriser le capital humain avec la réhabilitation des collèges, la réhabilitation des centres socioculturels, la construction de l’hôpital des Parcelles Assainies, le soutien à l’économie solidaire et la promotion de l’auto-emploi, notamment par le financement de projets par le PAFSEP et le FODEM.

Ma volonté de servir notre ville reste intacte. Plus que jamais, je reste déterminé à transformer Dakar en une ville où chacun pourra se construire et s’épanouir.

Mes chers compatriotes,

En ce début d’année, j’ai une pensée pieuse pour tous ceux qui ont été arrachés à notre affection, en particulier pour tous nos illustres guides religieux qui nous ont quitté au cours de l’année écoulée, des hommes de Dieu qui ont mené de front une vie faite d’interaction dynamique entre la dimension religieuse et la mission de régulation sociale. J’ai également une pensée pleine d’affection pour les malades, les détenus et tous ceux qui souffrent en silence. J’ai une pensée appuyée pour tous nos compatriotes de toutes catégories socioprofessionnelles, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, qui « dès l’aube œuvrent à l’accroissement du jour ».

Je souhaite que 2018 soit l’année où s’accomplira la prise de conscience collective de l’exacte mesure du désastre provoqué par la mal gouvernance du pouvoir en place. Malgré les épreuves et les injustices, il est possible de construire un autre avenir pour notre pays. Parce que les temps de crise sont aussi des temps d’opportunités, je reste optimiste sur la capacité de notre peuple à puiser dans son génie propre pour reprendre sa marche résolue vers la paix, la démocratie, la prospérité et pour installer notre Nation dans une trajectoire qui rassemble et élève ses filles et ses fils dans un destin commun. C’est mon espoir pour lequel je continuerai, avec chacun et avec tous, à servir notre pays pour qu’enfin la République tienne sa promesse d’égalité, de liberté, de justice et de solidarité à l’endroit de tous ses citoyens.

A vous tous, je vous présente mes meilleurs vœux de paix, de santé et d’accomplissement personnel, familial et professionnel.

Khalifa Ababacar SALL

Député à l’Assemblée nationale

Maire de la Ville de Dakar