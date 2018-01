Mes Chers Concitoyens,

L’année 2017 s’achève. Elle a été rude, politiquement décevante et éprouvante. C’est la raison pour laquelle je veux penser d’abord à ceux que ce régime a durement éprouvés, à ceux qui ont perdu leur emploi et à ceuxd qui en cherchent et n’en trouvent toujours pas, à ces sénégalais chefs d’entreprise qui ont fait faillite à cause de ce régime qui priorise les entreprises françaises, à ceux qui sont victimes d’injustice par laxisme et lâcheté d’État, à ceux qui doivent affronter l’absence d’un être cher parce qu’emprisonné pour des raisons purement politiques.

Pour tous les Sénégalais, cette année a été difficile sauf pour les voleurs qui nous gouvernent et leur famille. Les morts dans les accidents de routes et les drames dans les rassemblements sportifs et religieux, sont venus s’y ajouter. Face à ce régime présidentiel incompétent et incapable, je mesure la responsabilité qui est la nôtre, nous la Jeunesse. Cette responsabilité nous devons l’assumer en cette année préélectorale pour nous préparer à déguerpir ce régime poisseux qui n’est là que pour ses intérêts familiaux, amicaux et occidentaux.

Depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, les malheurs se sont multipliés au Sénégal, la pauvreté a laissé place à la précarité. Une grande partie de la jeunesse sénégalaise risque sa vie dans l’Atlantique pour des lendemains meilleurs en Europe, certains par mal chance tombent sur des esclavagistes modernes pour trafic d’organes humains. Pendant ce temps, par nos gouvernants, nos ressources et richesses naturelles sont offertes à la France qui est le véritable ennemi de notre continent.

Le pire aurait été que, dans cette situation, chacun décide de se préoccuper que de lui-même, non nous devons nous parler entre nous, nous organiser, nous préparer à bouter ce régime hors du pouvoir et cela commence en cette nouvelle année 2018 que Dieu nous offre. Les initiatives que l’on doit prendre pour une République à sauver doit nous mener à coordonner l’action de tous les sénégalais où qu’ils se trouvent dans le monde et réunir nos forces et nos idées pour évincer ce président antipatriote qu’est Macky Sall. Il nous doit nos cartes d’électeur et nous devons le lui faire savoir, l’immobilisme serait une faute grave et cette année doit être sa dernière année au pouvoir.

Les difficultés qui nous attendent en 2018 seront grandes. J’en suis pleinement conscient. Mais nous devons être plus décidés que jamais à y faire face, avec le souci de la justice, avec l’obsession d’obtenir nos cartes d’électeur après qu’elles aient été confisquées aux législatives passées. Se battre pour l’obtention de nos cartes d’électeur est une question de dignité humaine pour toute la jeunesse sénégalaise.

Mes Chers Concitoyens,

Le plan du président Macky Sall est simple: Confisquer nos cartes d’électeur pour atténuer le taux de participation des votants en défaveur de l’opposition et Emprisonner ses adversaires les plus sérieux afin d’en choisir qu’un qu’il pense pouvoir battre facilement car le croyant mort politiquement. Et cet adversaire sur lequel il veut passer pour avoir un deuxième mandat au premier tour s’appelle Idrissa Seck. Des erreurs ont été reprochées à ce dernier, des complots et campagnes de calomnie ont été portés contre lui, mais l’heure de dépasser tout cela est arrivée mais surtout de reconnaitre que c’est lui la solution évidente. À cette aube des présidentielles de 2019, nous la jeunesse avons le devoir de porter utilement notre choix sur Idrissa Seck afin de barrer la route à ce régime et déguerpir cette dysnatie Faye-Sall.

Nous devrons être pragmatiques, attentifs, réactifs et s’il faut faire davantage, nous le ferons mais en gardant notre sang froid et notre civisme à préparer ces élections. Les difficultés seront là, mais nous avons les moyens de les affronter car la jeunesse est la force première de toute une nation et la jeunesse a la rage contre ceux qui nous gouvernent actuellement.

Mais à condition d’être solidaires les uns des autres. Pour nous en sortir chacun devra faire des efforts, l’effort de nous intéresser à la politique d’abord et l’effort de savoir que le changement c’est nous et c’est maintenant. Car dans cette année va naître un monde nouveau d’opportunisme et de transhumance auquel nous devons nous préparer en travaillant plus, en investissant davantage, en poursuivant le réveil des consciences qu’il n’est pas question d’arrêter car il est vital pour l’avenir de ce pays.

Nous avons des atouts considérables. Il y a dans le peuple Sénégalais quand il est rassemblé assez d’énergie, d’intelligence et de courage pour que nous ayons ensemble la prouesse de déguerpir tout régime qui manque à assurer l’intérêt supérieur de la nation.

Du fond du coeur je présente à chacun d’entre vous mes meilleurs voeux pour 2018.

Vive le Sénégal

Vive la République

Tahirou Sarr