Je remercie chaleureusement le Président et les leaders de la coalition « Benno Bokk Yakaar » qui m’ont accordé leur confiance en m’investissant comme suppléante sur la liste des candidats pour la députation, zone Amériques et Océanie.

Je tiens à remercier éminemment le Président de la coalition, son Excellence le Président de l’APR, Mr. Macky Sall, qui a démontré son leadership et sa finesse, pour que je sois d’abord investie dans mon parti et, ensuite, au sein de la coalition.

Je mesure à sa juste valeur cette marque d’estime et de confiance, car le choix sur ma personne fut un exercice difficile et douloureux pour le Président de la coalition. Je peux témoigner du militantisme, de l’engagement et de la qualité humaine de tous ces camarades qui n’ont pas été choisis. J’attribue donc ce choix au décret divin.

J’exprime ma gratitude à tous les militants et sympathisants de l’APR des Etats Unis et particulièrement à ceux de la section de Manhattan où je milite. Mes remerciements s’adressent également aux amis et parents, citoyens simples de la Diaspora et du Sénégal, hommes et femmes, pour leurs témoignages élogieux et émouvants à mon endroit sur les réseaux sociaux, les programmes radio et les journaux en ligne.

Je termine, enfin, par exprimer mes remerciements à mes camarades de parti et sénégalais qui m’ont soutenue dans l’élaboration de ma stratégie de campagne pour l’investiture. Je ne peux m’empêcher d’en nommer quelques-uns. Je pense notamment à Mr Oumar Diaw Seck, militant APR, animateur de la radio « Pencum Rewmi » et mon Directeur de campagne ; à Mr. Ahmet Sarr, mon stratégiste et un militant de la première heure aux Etats-Unis, pour ses conseils dans la formulation et la présentation de mon programme ; à Mr. Amadou Amar, aussi, un militant de la première heure de l’APR et animateur de la radio « Sénégal Emergent », pour ses conseils et témoignages. La liste est longue…

A vous tous, je réitère ma reconnaissance !

Les enjeux des élections législatives sont cruciaux. La poursuite du Plan Sénégal Emergent reste un impératif pour nous Sénégalais de la Diaspora. Nos familles vivent au Sénégal et c’est le moment pour nous de la Diaspora de saisir les innombrables opportunités que nous offre ce plan. C’est pourquoi, j’invite solennellement tous les camarades de la coalition « Benno Bokk Yakaar » à la cohésion et à l’unité autour du binôme Aboubacry Diallo et Noyage Mboup. Je demande pareillement aux Sénégalais de la Diaspora de soutenir notre liste. Je les exhorte aussi à battre campagne où ils se trouvent pour assurer une victoire éclatante et une majorité confortable au soir du 30 Juillet 2017.

Mme Adja Sokhna Nogaye Mboup