Excellence, Monsieur le Secrétaire Général,

Je suis vraiment navré de faire passer ce message par voie de presse parce que tout simplement j’ai l’impression que les responsables au sein de BENNO font des rétentions d’information. D’habitude, les messages émanant de la base sont pleins de sens et de vérités constructives.

La démocratie interne au sein de BENNO BOOK YAKKAR donne à chaque militant le droit de critiquer les pratiques politiques. Par conséquent je trouve anormale que la commune des HLM Dakar continue de sombrer ces derniers temps lors des précédentes élections.

Son excellence, pour votre information j’ai eu à diriger L’AMDS (Alliance des Mouvements pour le Développement du Sénégal) depuis 2011.

C’est un mouvement qui est présent dans les 45 départements du pays et fort de plus de 4000 (quatre mille) membres. L’Alliance a pour objectifs d’initier, de promouvoir, d’encourager, d’appuyer et de valoriser toutes actions proposées ou entreprises par Monsieur le Président de la République pour rendre visible, et conclure de belles et éclatantes victoires à toutes les élections. Si vous me le permettez Son Excellence je voudrais vous présenter un tableau résumant mes quelques activités politiques :

Soutien au Directeur de campagne Mr Macky Sall lors de l’ouverture de la campagne du candidat Mr Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2007 à Mbacké ;

A la sortie de Macky Sall du PDS nous avons continué à l’accompagner en massifiant le mouvement par des tournées à l’intérieur du Sénégal d’où l’adhésion de beaucoup d’autres mouvements qui débouchera à la création d’une alliance ;

Création de l’AMDS (Alliance des Mouvements pour le Développement du Sénégal) en 2011 ;

Soutien du candidat Macky Sall à son élection à la présidentielle de 2012 ;

Tournée dans les 19 communes de Dakar et à l’intérieur du Sénégal ;

Soutien de quelques responsables de l’APR (MINISTRES – PCA – DG STE – DIRECTEURS D’AGENCE – PARLEMENTAIRES) à leurs différentes activités politiques ;

En 2014 une tournée spéciale de 45 jours à Kolda afin de convaincre les membres de l’AMDS à voter BBY (Benno bok Yaakaar) qui était en tendance avec le BSS (Benno Siggil Sénégal) : Personnalités politiques rencontrées durant cette tournée :

Monsieur Mamadou DIAO dit Mame Boye

Honorable député Alpha BALDE

Le Ministre Abdoulaye Bih Baldé (Entrevue seulement avec son frère, sa sœur et son neveu).

Par conséquent nous avons cru juste et normal de partager cette expérience politique avec notre base qu’est la commune des HLM Dakar. L’objet de cette lettre est de vous faire part des CAUSES DE LA DEFAITE DE BENNO BOOK YAKKAR dans la dite commune lors des Législatives du 30 Juillet 2017.

Tous les partis politiques membres de BENNO BOOK YAKKAR, les mouvements associatifs, les sympathisants se sont tous réunis au siège de L’APR et unanimement nous avons mis MR ALASSANE SOW comme coordonnateur de BENNO BOOK YAKKAR dans la commune des HLM.

Des points de presse, des rencontres avec des responsables de la mouvance Présidentielle ont été organisés deux (2) fois par semaine pendant huit (8) mois avant les élections uniquement dans le bus de mieux les organiser. En plus il y a quatre (4) SAGES qui sont membres fondateurs de BENNO BOK YAKKAR dans la Commune des HLM et ont été reçus plusieurs fois par Vous-même mais ont été d’une oisiveté notoire vis-à-vis des activités pré-électorales. Seul le doyen Médoune DEME responsable du Parti RSD/TDS de Robert Sagna et membre de BENNO BOK YAKKAR organisait des rencontres avec le coordonnateur Mr ALASSANE SOW et nous donnait des conseils et orientations dans le but de gagner les élections.

Pour rappel et je sais que vous l’avez constaté comme nous tous, L’APR n’a jamais remporté des élections dans la commune des HLM depuis 2012. En cela s’ajoute une faible mobilisation lors des sorties politiques (la mobilisation ne peut dépasser 2 bus de 25 places.) Et cela est inadmissible pour une commune comme les HLM où il ne manque pas de cadres qui ont une expérience et expertise avérées en politique. Cette situation est principalement due au fait qu’il ya beaucoup de responsables qui se réclament des amis du président ou de la 1ère dame Mme MARIEME FAYE SALL ou de MARIEME BADIANE (Responsable des femmes) alors que le militantisme politique c’est le terrain et la proximité.

Lors de cette dernière élection du 30 Juillet 2017, il y a eu beaucoup de couacs pendant les investitures. Le Maire de la Commune des HLM en l’occurrence Mr Babacar Sedikh SECK et deux (2) hauts conseillers se sont isolés pour confectionner les listes et il s’en est suivi une dispute entre le Maire et un des hauts conseillers pour des histoires d’argent. Au sortir de cette investiture qui a occasionné beaucoup de frustrations un haut conseiller est venu nous tenir informer que le coordonnateur des élections au niveau de la commune est Mr KHALIFA BABACAR SECK installé a cette fonction par le Président lui-même sans la main du coordonnateur de BENNO BOOK YAKKAR MR ALASSANE SOW : ce natif des HLM où il a fait ses humanités ; où il a grandi et fait une carrière politique exceptionnelle doit être l’homme qu’il faut pour mener à bien la commune des HLM Dakar. C’est une personne qui a participé pleinement à toutes les activités du président et il n’a cessé d’accroitre l’électorat du Président par ses propres moyens.

Son Excellence, la commune des HLM ne bénéficie d’aucun poste de responsabilité au niveau de l’Etat (P.C.A, DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEUR D’AGENCE).

En ce sens, Son Excellence, à mon nom et aux noms de tous les camarades de BENNO BOOK YAKAAR , nous sollicitons auprès de vous à réparer cette injustice en donnant à Mr ALASSANE SOW un poste de responsabilité afin qu’il puisse soutenir les militants à la base . Cela permettra de donner peau neuve à la commune des HLM et nous permettra en même temps de relancer nos activités au sein de BENNO BOOK YAKKAR

Vous sachant très compréhensif, ouvert et réceptif, nous osons d’ores et déjà croire que vous porteriez tout le sens qu’il faut à ma présente lettre afin d’agir énergiquement pour sauver BENNO BOOK YAKKAR au niveau de la commune des HLM.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous réaffirmons, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre militantisme sans faille et prions au Tout Puissant de vous donner Santé et longévité.

Que vive BENNO BOOK YAKKAR, Que vive le Sénégal dans une Afrique réconciliée et prospère.

MR TAHIBOU DIOP

Président de la commission à l’organisation, chargé de la mobilisation au sein de BENNO BOOK YAKKAR dans la commune des HLM DAKAR.