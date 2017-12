Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Les calculs sont de mise pour Liverpool de Sadio Mané et Naples de Kalidou Coulibaly. Si le premier a une tâche moins ardue en ne cherchant qu’un point chez elle face au Spartak de Moscou, le second, doit nécessairement battre Féyenoord et espérer une victoire de Manchester City à Donetsk, pour composter le ticket de la qualification en 8éme de final.

Liverpool du sénégalais Sadio Mané reçoit les russes du Spartak Moscou. Premiers de leur groupe avec 9 points, les reds gardent un immense espoir car un nul suffirait pour ouvrir les portes des 8éme.

Quant au Naples du défenseur sénégalais, Kalidou Coulibaly, la situation est un peu délicate. Troisièmes avec six points, les napolitains doivent impérativement gagner à Féyenoord et espérer une défaite de Shakhtar qui recevra les anglais de Manchester City.