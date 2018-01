XALIMANEWS : L’Impact de Montréal a annoncé ce mardi avoir conclu une entente de deux saisons avec le gardien de but français et international sénégalais Clément Diop, et un contrat d’une saison assorti de trois années d’option avec le gardien de but québécois Jason Beaulieu.

« Je suis très satisfait de pouvoir compter sur Clément pour les prochaines saisons, a déclaré l’entraîneur-chef Rémi Garde. Malgré d’autres offres, il a fait le choix de poursuivre sa progression à Montréal. Son expérience de la MLS sera un atout pour son intégration dans le groupe. C’est également une excellente nouvelle de voir Jason intégrer de nouveau le club après avoir grandi au sein de l’Académie de l’Impact. Il aura l’occasion d’évoluer dans un environnement professionnel propice à la poursuite de son développement. », note-t-il dans le communiqué.

Poursuivant : « Nous sommes heureux d’avoir conclu cette entente avec Clément et qu’il joigne notre équipe, a pour sa part mentionné le directeur technique Adam Braz. Il a montré un réel désir de venir à Montréal. Il ajoutera de la profondeur à la position de gardien de but. Nous avons également suivi les progrès de Jason durant ses années universitaires à New Mexico. Nous sommes très contents d’offrir cette chance à un autre joueur formé au club. Il est prêt à se joindre au groupe et à se battre pour gagner et garder sa place au sein de l’équipe. »

Diop, âgé de 24 ans, avait été sélectionné par l’Impact lors du repêchage des joueurs disponibles de la MLS, le 13 décembre dernier. Il a joué 17 matchs en carrière avec le LA Galaxy, tous des départs, dont 15 durant la saison 2017, disputant un total de 1 511 minutes et réussissant deux blanchissages. Il avait intégré l’effectif de la première équipe du Galaxy en 2016, après avoir mené le LA Galaxy II à la finale de la USL en 2015. Il a joint le club californien en novembre 2014 et a disputé 54 matchs en trois saisons en USL et trois matchs en Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

Il a été formé à l’académie du club français Amiens SC entre 2009 et 2011 et a agi à titre de substitut de la première équipe en Ligue 2 au cours de la saison 2011/2012.

Né à Paris et originaire du Sénégal, Diop a choisi de représenter le pays de ses parents sur la scène internationale, prenant part à un premier match avec les Lions de la Teranga le 5 juin dernier, contre l’Ouganda. Il a aussi été appelé pour des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018 de la FIFA en Russie. Il avait auparavant représenté la France avec l’équipe des moins de 19 ans.

« Je suis très heureux de me joindre à l’Impact et de participer au projet de Rémi Garde, a dit Clément Diop. Je veux aider le club à atteindre ses objectifs. »

Beaulieu, âgé de 23 ans, a été formé à l’Académie de l’Impact de Montréal de 2011 à 2013, aidant notamment l’Impact U21 à atteindre la finale de la Ligue canadienne de soccer en 2012, après avoir réussi 11 blanchissages et avoir affiché une moyenne de 0,76 but par match au cours de la saison. Il avait alors été nommé Joueur par excellence et Joueur défensif de l’année au sein de l’équipe. Il s’était joint au programme des gardiens de but des Écoles de soccer de l’Impact en 2008 et a également évolué avec le FC Boisbriand.

Il a disputé les quatre dernières saisons avec les Lobos de l’Université New Mexico dans la NCAA, prenant part à 69 matchs et disputant 6 397 minutes de jeu. Il a présenté une fiche de 34 victoires, 22 défaites et 11 matchs nuls et réussi 22 blanchissages au niveau universitaire.

« Je suis très heureux de commencer ma carrière professionnelle chez moi, à Montréal. Ce sera un grand honneur de porter à nouveau les couleurs du club », a dit Beaulieu.