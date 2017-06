Les Sénégalais ont toujours voté dans le passé, dépuis des années et ils vont continuer á voter à chaque fois que cela est nécessaire. Ils doivent se déplacer pour des élections dont ils ne comprennent pas toujours les enjeux. Les élections dont plus de la moitié des Senégalais ignore jusqu’á présent l’importance et la place qu’elles occupent dans leur vie quotidienne.

Certes, ils ont compris l’élection présidentielle, mais celles législatives restent toujours une incomprehension.

Les élections législatives arrivent dans quelques quelques semaines maintenant (sept semaines plus précisement). 165 députés seront élus, 150 au niveau national et 15 pour la diaspora. Les Sénégalais auront une longue liste de doléances qu’ils vont donner aux candidats á la députation pour régler leurs problémes de tous les matins. Dépuis des années, ce sont les demandes de certains Sénégalais lorsqu’ils vont voter pour un député, confondant ainsi complètement les élections municipales (ou même régionales) avec les élections nationales des députés.

En effet, le député est le représentant du peuple Sénégalais à l’Assemblée nationale. Il doit y faire les lois, en proposer et les amender. Bref, il doit, quand il est dans la majorité, s’associer au gouvernement pour lui apporter aide et conseil ou, lorsqu’il est dans l’opposition, empêcher le gouvernement de transformer notre pays dans un sens ne lui convenant pas.

Le député a un rôle fondamental en ce qu’il représente la vraie démocratie. Nous avons certes, par la République du Sénégal un mode de gouvernement « bicéphale » puisque le président de la République est élu par les Sénégalais comme le sont chacun des députés. Ils ont l’un et l’autre la légitimité démocratique. C’est ce qui fait la force de la transparence de notre pays.

En effet, les Sénégalais pensent, après avoir élu le président de la République, que les députés sont une partie négligeable dans cette démocratie. Or c’est tout le contraire, ils ont le pouvoir absolu. Ce sont eux qui décident, votent, amendent, refusent, transforment les lois.

Autrement dit, le scrutin du 30 Juillet prochain est un vote particulièrement important pour notre pays. Les élus donneront à notre nation la majorité et l’orientation qu’ils désirent.

Dans chaque ville, village et/ou coin du pays les citoyens qui se sentent porteurs des valeurs de droit, des valeurs humanistes, des valeurs de réalité, doivent se mobiliser pour voter pour leurs candidats qui vont prendre leurs destinée entre leurs mains. C’est pourquoi les élections législatives sont d’une importance absolue.

C’est ce sens et en ce sens seulement que je demande á tous les Sénégalais (nationaux) et ceux de la diaspora après s’être inscrits massivement sur les listes électorales, de retirer leurs cartes d’identité et/ou d’électeur biométriques et d’aller voter dans la paix et la sécurité.

Nous devons le faire car la journée du 30 Juillet 2017 permettra aux citoyens Sénégalais de voter pour exprimer leur volonté de choisir. Dans son application contemporaine, le vote pose un choix et permet d’élire des gouvernants à but représentatif. Les démocraties modernes présentent le droit de vote comme un droit civique fondamental. À partir du xixe siècle, le vote est devenu un synonyme de démocratie.

Donc vive la Démocratie Sénégalaise,!

Vive le Sénégal!

Merci d’avance,

Alassane Sock. New York, USA.