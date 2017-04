Une panne de la pompe d’alimentation en eau intervenue au niveau du forage de Mélakh a entraîné depuis 6 jours, une pénurie d’eau dans ce grand village situé dans la commune de Thiamène-Pass et distant de 10 km de Dahra. A cause de la canicule qui s’abat en ce moment sur le Djoloff, les habitants de Mélakh éprouvent d’énormes difficultés pour étancher leur soif, encore moins abreuver leurs bétails.

Selon Sidy Tall, enseignant à Mélakh, le village est sans eau depuis le 13 avril dernier. “Nous avons alerté toutes les autorités du département pour qu’elles nous viennent en aide parce que les villageois sont vraiment fatigués. L’eau des puits que nous consommons est dangereuse pour notre santé”, a lancé l’enseignant.

Pour avoir de l’eau, ces populations de Mélakh sont obligés de se rabattre sur les puits traditionnels fermés depuis plusieurs années et dans les villages environnants comme Thiamène, Mboussobé, Ndièyéne pour s’approvisionner avec toutes les difficultés et les désagréments que cela engendre, en attendant le dépannage du forage par les services de l’hydraulique.

Selon le Principal du collège de proximité de Mélakh, Mor Mbakhé Dieng, pour effacer les tableaux ou pour boire, les élèves sont obligés d’aller dans les maisons riveraines de l’établissement et cela nous fait perdre énormément de temps.

Depuis la panne du forage, le déroulement des enseignements-apprentissages connait des perturbations à Mélakh. “Certains désertent l’école pour aller aider leurs parents à la recherche du liquide précieux et d’autres, pour n’avoir pas pris leurs bains, préfèrent rester chez eux”, nous-dit un élève du collège de Mélakh, qui a requis l’anonymat.

Selon une source bien informée, le ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a donné des instructions fermes pour acheter une nouvelle pompe dans les plus brefs délais en vue de soulager les 6 500 âmes qui vivent dans ce village.

