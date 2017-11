Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Les ex travailleurs de la défunte compagnie sénégalaise, Sénégal Airlines, vont bientôt pousser un ouf de soulagement. Après plus de 20 mois d’arriérés de salaire, ils vont enfin percevoir leurs indemnités. Selon le journal l’Observateur, les droits et salaires des travailleurs se chiffrent à environ deux milliards de FCFA.

Le liquidateur Kalidou Sow vient de boucler ses travaux concernant les droits des travailleurs et des créanciers. Seulement, précise le journal, en cas de liquidation, les travailleurs prioritaires viennent après les créanciers…