La liste unique ou unitaire de l’opposition, dans ses segments les plus représentatifs, serait-elle en passe de voir le jour, à moins de trois mois des élections législatives ? En tout cas, force est de reconnaître que le camp opposé à Macky Sall, décidé à imposer la cohabitation au sein de l’Assemblée nationale, vient d’en poser un jalon décisif hier, jeudi 04 mai 2017. Pour cause, en direction des joutes devant consacrer le renouvellement de la douzième législature, l’opposition a porté sur les fonts baptismaux la coalition « Mankoo Taxawu Senegaal». Une coalition regroupant les principaux partis anti-Macky Sall avec le Pds de Me Wade, Rewmi d’Idrissa Seck, le Grand Parti de Malick Gakou, Bokk Gis Gis de Pape Diop, Aj/Pads de Mamadou Diop Decroix, le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, Initiative 2017 de Khalifa Sall, Bës Du Ñakk de Mansour Sy Djamil, Ldr /Yeesal de Modou Diagne Fada et autre Tekki du député Mamadou Lamine Diallo.

Source: SUD QUOTIDIEN